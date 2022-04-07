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Финансы

Минфин предложит госбанкам отказаться от выплат дивидендов за 2021 год

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Минфин планирует рекомендовать госбанкам отказаться от выплат дивидендов за 2021 г. на фоне санкционного давления на российский банковский сектор. Об этом сообщил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов, передает «Прайм».

«Мы считаем, что вопрос про дивиденды банков практически, можно сказать, решен в пользу банков, поскольку им требуется капитальная база, мы прекрасно это понимаем, банки достаточно много потеряли в нынешних условиях. Я уж не говорю про те банки, которые просто получили статус SDN-овский (попал под блокирующие санкции США. — Ред.)», — сказал Силуанов.

При этом, по его словам, в правительстве пока данная тема не обсуждалась и окончательного решения еще нет. «Но мы как Минфин будем предлагать отказаться от выплат дивидендов банками за 2021 год. Несмотря на то что прошлый год был самым, наверное, успешным за последнее время», — добавил министр.

Он также отметил, что правительство будет индивидуально подходить к вопросу выплат дивидендов госкомпаниями. По словам Силуанова, некоторые из них готовы выплатить дивиденды за прошлый год.

Госкомпании и госбанки традиционно платят дивиденды в размере не менее, чем 50% от чистой прибыли. По итогам 2021 г. чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 1,246 трлн руб. В 2020 г. Сбербанк выплатил дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, в 2019 г. — 56%. Сбербанк до начала военной спецоперации на Украине анонсировал выплаты дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли, то есть порядка 623 млрд руб. Еще один госбанк — ВТБ — планировал также выплатить своим акционерам 50% от чистой прибыли, или 163,5 млрд руб.

После начала военной спецоперации Центробанк уже рекомендовал банкам отложить выплаты дивидендов, а также вознаграждения топ-менеджменту.

ВТБ стал одним из первых банков, попавших под блокирующие санкции минфина США. Накануне американский минфин объявил об аналогичных мерах против Сбербанка.

31 марта главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором привели оценки Банка России об убытках банковского сектора в 2022 г. По подсчетам регулятора, они составят 3,5-3,8 трлн руб. без учета отрицательной переоценки бумаг на уровне 2 трлн руб., сообщал «Интерфакс». Только за две недели с 24 февраля доходы банковского бизнеса уже снизились более чем в два раза, сообщали банкиры. И это без учета убытков по кредитному риску и от заморозки и снижения стоимости активов.

Кроме того, по оценкам Грефа и Костина, два госбанка потеряют порядка 600 млрд руб. из-за участия в программе господдержки в ответ на западные санкции. Самые большие убытки банки понесут от участия в программе поддержки бизнеса, которая предусматривает реструктуризацию кредитов по плавающим ставкам под фиксированный процент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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