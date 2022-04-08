Дерипаска оценил сроки построения успешной экономики в России

По словам бизнесмена, с подобным Россия не сталкивалась никогда, но с учетом накопленного опыта выход из кризиса в итоге будет найден. Для этого потребуются несколько шагов. «Первый шаг — это мир. Второй шаг — это очень важно честно обсудить, где мы живем, как живем, на каких условиях, кто и чем командует, какие риски кто несет, безусловно, важно будет поддержать население», — сказал он.