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Экономика

Дерипаска оценил сроки построения успешной экономики в России

Ведомости

На построение успешной экономики в России в условиях ужесточения западных санкций может уйти порядка 10 лет, сообщил журналистам основатель «Русала» Олег Дерипаска, передает «РИА Новости». 

«Нам нужно найти новые рынки... за четыре-пять лет... Важный вопрос — закончить конфликты и иметь отправную точку, через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 г. Но нужно заниматься экспортом», — сказал Дерипаска.

По его словам, для построения успешной экономики необходимо отказаться от модели государственного капитализма и снова вернуться к рыночной модели. 

После начала военной спецоперации на Украине Дерипаска заявил, что Россию ожидает трехлетний экономический кризис. «Кризис минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 г. на три», — говорил бизнесмен. 

По словам бизнесмена, с подобным Россия не сталкивалась никогда, но с учетом накопленного опыта выход из кризиса в итоге будет найден. Для этого потребуются несколько шагов. «Первый шаг — это мир. Второй шаг — это очень важно честно обсудить, где мы живем, как живем, на каких условиях, кто и чем командует, какие риски кто несет, безусловно, важно будет поддержать население», — сказал он. 

США, ЕС и другие страны ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Ограничения наложены на российский госдолг, международные резервы Центробанка, операции с крупнейшими банками, экспорт и прочие сферы экономики. На этом фоне многие зарубежные компании приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных