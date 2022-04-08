Дерипаска оценил сроки построения успешной экономики в России
На построение успешной экономики в России в условиях ужесточения западных санкций может уйти порядка 10 лет, сообщил журналистам основатель «Русала» Олег Дерипаска, передает «РИА Новости».
«Нам нужно найти новые рынки... за четыре-пять лет... Важный вопрос — закончить конфликты и иметь отправную точку, через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 г. Но нужно заниматься экспортом», — сказал Дерипаска.
По его словам, для построения успешной экономики необходимо отказаться от модели государственного капитализма и снова вернуться к рыночной модели.
После начала военной спецоперации на Украине Дерипаска заявил, что Россию ожидает трехлетний экономический кризис. «Кризис минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 г. на три», — говорил бизнесмен.
По словам бизнесмена, с подобным Россия не сталкивалась никогда, но с учетом накопленного опыта выход из кризиса в итоге будет найден. Для этого потребуются несколько шагов. «Первый шаг — это мир. Второй шаг — это очень важно честно обсудить, где мы живем, как живем, на каких условиях, кто и чем командует, какие риски кто несет, безусловно, важно будет поддержать население», — сказал он.
США, ЕС и другие страны ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Ограничения наложены на российский госдолг, международные резервы Центробанка, операции с крупнейшими банками, экспорт и прочие сферы экономики. На этом фоне многие зарубежные компании приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка.