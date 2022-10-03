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Верховный суд США отказал Дерипаске в рассмотрении апелляции на санкции

Ведомости

Верховный суд США отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в рассмотрении его апелляции на введенные в 2018 г. персональные санкций, следует из материалов суда.

Дерипанска подал ходатайство в июне 2022 г., в котором просил суд пересмотреть ранее принятое апелляционным судом округа Колумбия решение. «Ходатайство отклонено», – говорится в решении суда.

Вместе с Дерипаской под санкции минфина США попали подконтрольные ему компании – «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группа ГАЗ». Ограничения предполагали запрет на въезд в США, заморозку активов, и запрет для американского бизнеса сотрудничать с подсанкционными компаниями. Бизнесмену пришлось выйти из капитала и отойти от управления. В марте 2019 г. Дерипаска подал в суд на минфин США, и потребовал снять ограничения. В июне 2021 г. окружной суд прекратил дело, аналогичное решение в марте 2022 г. принял апелляционный суд Колумбии.

В конце сентября 2022 г. прокуратура США предъявила обвинения Дерипаске в том, что он якобы нарушил санкции, введенные против него. Из материалов, направленных в суд, следует, что Дерипаска нанимал двух человек, одна из которых проживает в США, чтобы те оказали ему необходимые услуги. В частности, как утверждает ведомство, при посредничестве Натальи Бардаковой и Ольги Шрики он смог продать музыкальную студию в Калифорнии за $3 млн в 2019 г.

В американской прокуратуре также считают, что Дерипаска в 2020 г. перевел в США $300 000 для того, чтобы заплатить за медицинские и иные услуги, связанные с организацией родов Екатерины Ворониной, после чего ребенок получил гражданство США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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