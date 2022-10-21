ЕС не смог согласовать меры по борьбе с энергокризисом

ЕС не смог согласовать меры по борьбе с энергокризисомНа их доработку потребуется еще несколько недель
Лидеры стран - членов Евросоюза (ЕС) не смогли 20 октября утвердить рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по борьбе с энергетическим кризисом в регионе. Но было подготовлено «стратегическое руководство» по тому, как именно их нужно доработать. Об этом говорится в релизе ЕК по итогам первого дня саммита ЕС, который проходит в Брюсселе 20-21 октября.
Эти меры министры энергетики стран ЕС вновь обсудят на следующей неделе, 25 октября.
«Европейский совет согласился с тем, что в свете продолжающегося кризиса необходимо ускорить и активизировать усилия по сокращению спроса, обеспечению надежности поставок, недопущению нормирования и снижению цен на энергоносители для домашних хозяйств и предприятий по всему Союзу, а также сохранить целостность единого рынка», — говорится в заявлении.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц выразил удовлетворение результатами текущих переговоров в Брюсселе. «Я думаю, что это хорошее решение, которое следует всем критериям, с которыми мы, по крайней мере в Германии, имеем дело <…> Но это все, конечно же, должно быть разработано более конкретно», — заявил он 21 октября (цитата по ТАСС). Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в свою очередь уточнил, что на проработку мер потребуется «несколько недель».
ЕК предстоит детально проработать следующие предложенные ранее меры:
– обязательную совместную закупку газа на уровне 15% от общей потребности ЕС;
– новый ориентир цены на газ, который должен быть создан к началу 2023 г.;
– временный ценовой коридор на газ, призванный предотвратить завышение цен на топливо;
– рамочную программу ограничения цен на газ для выработки электроэнергии;
– меры по улучшению функционирования энергорынка «для повышения его прозрачности и сохранения финансовой стабильности»;
меры «энергетической солидарности» в случае перебоев с поставками газа;
– упрощение выдачи разрешений на внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергосетей;
активизацию усилий по экономии энергии.
Перечисленные меры ЕК обнародовала еще 18 октября, но не все из них нашли единодушную поддержку у стран, входящих в ЕС.
В заявлении ЕК тогда также говорилось о необходимости создать новый ориентир ценообразования на сжиженный природный газ (СПГ) к марту 2023 г., поскольку нынешняя стоимость на бирже TTF (спотовые котировки газовых фьючерсов) в большей степени отражает ситуацию на рынке трубопроводного газа. Также страны должны делиться газом в случае его нехватки. В заявлении также сообщалось о планах выделить около 40 млрд евро для помощи гражданам и бизнесу из-за резкого роста цен на энергоресурсы.
Венгрия в ходе саммита ЕС добилась для себя исключения, которое позволит стране не вводить потолок цен на газ и не участвовать в совместных закупках топлива, сообщил 21 октября премьер-министр страны Виктор Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена).
Энергетический кризис в Европе начался еще в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды. В итоге спотовые цены на газ в ЕС держатся на рекордно высоких уровнях с осени прошлого года, практически не опускаясь ниже отметки в $1000 за 1000 куб. м. Вслед за газом дорожает в Европе и электроэнергия.
В начале 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации (СВО) на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций. Цена на газ в начале марта установила абсолютный рекорд, когда котировки фьючерсов на TTF приближались к $3900 за 1000 куб. м. Пока странам ЕС удалось договориться лишь об ограничениях на поставку российских нефти и нефтепродуктов. Эмбарго на морские поставки нефти из РФ в ЕС вступит в силу 5 декабря, нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Одновременно с этим будет введен потолок цен на российскую нефть, который предложили страны «большой семерки» (G7; входят Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония). Министр финансов США Джанет Йеллен уточняла, что потолок может быть установлен на уровне $60/барр. Президент Владимир Путин не раз предупреждал, что Россия не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе, а на «Российской энергетической неделе» он заявил, что РФ не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть.
Как повлияет потолок цен на нефть на экспорт из России
Россия сможет зафрахтовать достаточное количество танкеров, чтобы поставлять большую часть своей нефти «за пределы досягаемости» механизма потолка цен на нефть, сообщило Reuters 21 октября со ссылкой на источники. По словам анонимного американского чиновника, под санкции могут попасть лишь 1-2 млн барр./сутки российской нефти и нефтепродуктов. При этом в сентябре Россия экспортировала более 7 млн барр./сутки. Собеседники издания подчеркивают, что это может создать России трудности, но также лишит мировой рынок 1-2% предложения нефти. По словам источника агентства, некоторые суда уже меняют страны своей приписки, а трейдеры перемещаются за пределы G7, чтобы уклониться от потолка цен.
О санкционных ограничениях на поставки российского газа или введении предельных цен на него европейцам договориться не удается. Но его поставки по трубопроводам к нынешнему моменту уже значительно сократились в сравнении с февралем 2022 г. Транзит через Украину идет лишь через одну из двух компрессорных станций (КС) в объеме 40-42 млн куб. м в сутки, также Европа получает российское топливо через газопровод «Турецкий поток» (мощность 31,5 млрд куб. м в год). На 21 октября прокачка через ГТС Украины, по данным «Газпрома», составит 42,4 млн куб. м. А 26 сентября стало известно о повреждении в исключительных экономических зонах Швеции и Дании двух ниток «Северного потока — 1» и одной из двух ниток построенного, но не запущенного трубопровода «Северный поток — 2».
По расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в начале октября 2022 г. Россия экспортировала в ЕС в среднем около 75 млн куб. м газа в сутки, а в октябре прошлого года — 322,8 млн куб. м (см. номер «Ведомостей» от 4 октября). По данным биржи ICE, 21 октября ноябрьские фьючерсы на газ на хабе TTF торговались около $1200 за 1000 куб. м.
Летом текущего года на фоне кризиса страны ЕС решили сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. по сравнению со средним потреблением за последние пять лет. За это время европейские страны должны сэкономить, по оценкам «Ведомостей», около 58,5 млрд куб. м (см. номер от 7 августа). Но меры по экономии газа власти каждой страны выберут сами.
Ведущий аналитик Фонда национальной экономической безопасности Игорь Юшков считает, что все предложения Еврокомиссии сложно реализовать. В частности, идея с единым закупщиком газа противоречит не только антимонопольному законодательству ЕС, но и условиям долгосрочных контрактов на поставки газа. «Если же ЕС попытается директивно установить цену на СПГ ниже, чем в Азии, поставщики могут уйти на восточные рынки», – отмечает аналитик. Попытки консолидировать закупки газа могут быть вновь предприняты, но уже после прохождения нынешнего отопительного сезона, полагает Юшков.
Но все эти меры, по его мнению, не решат главной проблемы, из-за которой и начался энергокризис в ЕС, – дефицита газа. Новые мощности по производству СПГ, который сейчас является крупнейшим источником газа для Европы, добавляет Юшков, будут вводиться в США и Катаре только в 2025-2030 гг.
«Европейцы будут заливать кризис деньгами, – считает он. – Будут субсидироваться покупки газа для конечных потребителей, а также расходы на газ, электричество и отопление для домохозяйств».