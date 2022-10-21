ЕС не смог согласовать меры по борьбе с энергокризисом

В начале 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации (СВО) на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций. Цена на газ в начале марта установила абсолютный рекорд, когда котировки фьючерсов на TTF приближались к $3900 за 1000 куб. м. Пока странам ЕС удалось договориться лишь об ограничениях на поставку российских нефти и нефтепродуктов. Эмбарго на морские поставки нефти из РФ в ЕС вступит в силу 5 декабря, нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Одновременно с этим будет введен потолок цен на российскую нефть, который предложили страны «большой семерки» (G7; входят Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония). Министр финансов США Джанет Йеллен уточняла, что потолок может быть установлен на уровне $60/барр. Президент Владимир Путин не раз предупреждал, что Россия не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе, а на «Российской энергетической неделе» он заявил, что РФ не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть.