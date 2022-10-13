В Белом доме заявили, что потолок цен на российскую нефть пока не определен
Ограничение стоимости цен на российскую нефть окончательно еще не проработано. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«На данный момент цена еще не установлена. Но мы активно прорабатываем детали, в том числе способы реализации потолка цен», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).
Ранее в минфине США предложили ограничить стоимости российской нефти. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что сократить доходы России от продажи энергоносителей позволит предельная цена на российскую нефть в районе $60 за баррель. При этом она уточнила, что окончательная цена на российскую нефть в рамках инициативы с потолком цен еще не определена.
Также 6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые санкции были введены на фоне проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главным ограничением в рамках пакета стал ценовой потолок на российскую нефть. Эта мера вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
В то же время президент России Владимир Путин не раз предупреждал западные страны, что Россия не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе. Во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» российский лидер заявил, что Россия не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть. До этого Путин в ходе ВЭФа отметил, что идея введения ценового потолка является «чушью и бредом».
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