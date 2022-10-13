Bloomberg: США опасаются подорожания нефти после введения потолка цен на поставки из РФ
Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что их план по ограничению цен на нефть, закупаемую у России, может иметь неприятные последствия после неожиданного сокращения добычи альянсом ОПЕК+, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
Собеседники агентства утверждают, что план по ограничению цен на нефть был направлен на сохранение достаточного количества российских поставок на мировом рынке, чтобы предотвратить скачок мировых.
«Это предложение было сложным с момента его создания и предметом интенсивной дипломатии с европейскими союзниками. Перспективы в настоящее время потенциально подорваны решением ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в день», — отмечает источник.
Некоторые официальные лица обеспокоены тем, что сокращение добычи ОПЕК+ усилило волатильность на рынках и действия США по ограничению цен на нефть в России могут вместо этого привести к резкому росту.
Чиновники администрации, которые почти каждый день проводят совещания по вопросам введения предельных цен, также все больше обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может принять ответные меры, прекратив поставки, сказал собеседник, знакомый с этим вопросом.
Глава минфина США Джанет Йеллен ранее сегодня заявила, что установление предельной цены на нефть из России на отметке в районе $60 за баррель позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи.
ЕС также утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
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