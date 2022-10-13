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Экономика

Bloomberg: США опасаются подорожания нефти после введения потолка цен на поставки из РФ

Ведомости

Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что их план по ограничению цен на нефть, закупаемую у России, может иметь неприятные последствия после неожиданного сокращения добычи альянсом ОПЕК+, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Собеседники агентства утверждают, что план по ограничению цен на нефть был направлен на сохранение достаточного количества российских поставок на мировом рынке, чтобы предотвратить скачок мировых.

«Это предложение было сложным с момента его создания и предметом интенсивной дипломатии с европейскими союзниками. Перспективы в настоящее время потенциально подорваны решением ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в день», — отмечает источник.

Некоторые официальные лица обеспокоены тем, что сокращение добычи ОПЕК+ усилило волатильность на рынках и действия США по ограничению цен на нефть в России могут вместо этого привести к резкому росту.

Чиновники администрации, которые почти каждый день проводят совещания по вопросам введения предельных цен, также все больше обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может принять ответные меры, прекратив поставки, сказал собеседник, знакомый с этим вопросом.

Глава минфина США Джанет Йеллен ранее сегодня заявила, что установление предельной цены на нефть из России на отметке в районе $60 за баррель позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи.

ЕС также утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных