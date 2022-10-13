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Экономика

В минфине США предложили ограничить цену на российскую нефть

Ведомости

Установление предельной цены на нефть из России на отметке в районе $60 за баррель позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи, с таким предложением выступила глава Минфина США Джанет Йеллен на встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, пишет Reuters. 

Она подчеркнула, что  Россия давно была готова продавать нефть по средней цене в районе $60 за баррель и делала это последние 5-7 лет. «Разумеется, цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать [нефть]», — сказала она. Йеллен также отметила, что предельная цена на нефть еще не определена. 

Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7. 

Ранее по теме: Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Накануне, 12 октября, президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре Путин заявил, что идея введения ценового потолка на газ является «чушью и бредом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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