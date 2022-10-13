В минфине США предложили ограничить цену на российскую нефть

Она подчеркнула, что Россия давно была готова продавать нефть по средней цене в районе $60 за баррель и делала это последние 5-7 лет. «Разумеется, цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать [нефть]», — сказала она. Йеллен также отметила, что предельная цена на нефть еще не определена.