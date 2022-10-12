Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против России в связи с присоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, следует из заявления Федерального совета страны.
«Федеральный советник Ги Пармелен, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), 12 октября одобрил включение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц», — говорится в заявлении. Теперь санкционный список Швейцарии идентичен списку ЕС.
В заявлении также отмечено, что дополнительные списки в основном предназначены для тех, кто участвовал в «так называемых референдумах, организованных Россией в украинских регионах» в конце сентября. Их активы в Швейцарии теперь должны быть заморожены.
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 6 октября. Главным ограничением в рамках пакета стал ценовой потолок на российскую нефть. В ЕК уточнили, что эта мера вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов.
Также в рамках пакета ЕС усилил ограничения по импорту и экспорту. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.
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