Bloomberg узнал об изменении отношения ЕС к потолку цен на российский газ
Евросоюз перестал рассматривать введение потолка цен на газ из России в качестве эффективного механизма в борьбе с энергокризисом, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов.
По информации агентства, на заседании 7 ноября Еврокомиссия представила варианты действий для сдерживания цен на газ. В качестве основного сценария рассматривается создание динамического ценового коридора для сделок с энергоресурсом. Это предложение должны будут обсудить министры энергетики стран ЕС на встрече 24 ноября, пишет агентство.
Ранее о том, что за введением потолка цен на российскую нефть может последовать распространение этого механизма на газ и металл из России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
В начале октября в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» со странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция, Япония). Стороны обсуждают потолок на уровне $60 за баррель, сообщала министр финансов США Джанет Йеллен. Позже агентство Bloomberg сообщало, что власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
7 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерениях ввести потолок цен на российский газ. В том же месяце президент Сербии Александр Вучич заявил, что введение потолка цен на газ грозит отключением Евросоюза от российского газа, в результате чего Европа может замерзнуть.
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