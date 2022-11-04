Посол Антонов допустил распространение потолка цен на газ и металлы из РФ

По словам Антонова, потолок цен на российскую нефть «заводит глобальную экономику в еще более темные уголки этого своеобразного Кносского лабиринта», а информация о готовности Москвы продавать «черное золото» себе в убыток является мифом. Посол заявил, что Москва не станет «обеспечивать чужое благосостояние в ущерб самим себе», и подчеркнул отказ от поставок «тем, кто искусственно сдерживает цены».