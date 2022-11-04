Посол Антонов допустил распространение потолка цен на газ и металлы из РФ
За введением потолка цен на российскую нефть может последовать распространение этого механизма на газ и металл из России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Свое мнение об ограничительных мерах западных стран он изложил в статье для издания The National Interest «Американские санкции: позиция России».
По словам Антонова, потолок цен на российскую нефть «заводит глобальную экономику в еще более темные уголки этого своеобразного Кносского лабиринта», а информация о готовности Москвы продавать «черное золото» себе в убыток является мифом. Посол заявил, что Москва не станет «обеспечивать чужое благосостояние в ущерб самим себе», и подчеркнул отказ от поставок «тем, кто искусственно сдерживает цены».
«Призываем понять простую вещь: если механизм все-таки заработает, никто не может гарантировать, что в дальнейшем его действие не попытаются распространить на газ, потом — металлы, а в итоге — на любые товары, оказавшиеся в фокусе политического внимания западных столиц», — написал Антонов.
Члены ОПЕК+ «разделяют удивление» предложенными США мерами, отметил посол. Дипломат напомнил о решении сократить добычу нефти и назвал его «реакцией на реальные тенденции на энергоплощадках, а не каким-то политзаказом».
По мнению Антонова, ситуацию на энергорынках усугубляют диверсии на «Северных потоках». Атака, считает дипломат, была направлена на «окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы с Россией», ее цель — переключение потребителей на континенте на дорогие ресурсы.
Ранее решение ввести потолок цен на нефть из РФ приняли страны ЕС и «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция, Япония). Стороны обсуждают потолок на уровне $60/барр., сообщала министр финансов США Джанет Йеллен. 13 октября курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак в очередной раз заявил, что Россия не будет поставлять свои энергоресурсы по нерыночным ценам. Источники Reuters сообщали 21 октября, что под ограничение цены могут попасть 1-2 млн барр./сутки российской нефти и нефтепродуктов из 7 млн барр./сутки.
7 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерениях ввести потолок цен на российский газ. Но страны ЕС до сих пор не могут согласовать данный шаг. В сентябре президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что введение потолка цен на газ грозит отключением Евросоюза от российского газа, в результате чего Европа может замерзнуть.
Еврокомиссия считает, что потолок цен на газ станет эффективным инструментом, если к нему присоединятся страны, которые импортируют из Евросоюза электроэнергию, включая Великобританию и Швейцарию, писало агентство Bloomberg.