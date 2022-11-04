Газета
Экономика

Посол Антонов допустил распространение потолка цен на газ и металлы из РФ

Ведомости

За введением потолка цен на российскую нефть может последовать распространение этого механизма на газ и металл из России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Свое мнение об ограничительных мерах западных стран он изложил в статье для издания The National Interest «Американские санкции: позиция России».

По словам Антонова, потолок цен на российскую нефть «заводит глобальную экономику в еще более темные уголки этого своеобразного Кносского лабиринта», а информация о готовности Москвы продавать «черное золото» себе в убыток является мифом. Посол заявил, что Москва не станет «обеспечивать чужое благосостояние в ущерб самим себе», и подчеркнул отказ от поставок «тем, кто искусственно сдерживает цены».

«Призываем понять простую вещь: если механизм все-таки заработает, никто не может гарантировать, что в дальнейшем его действие не попытаются распространить на газ, потом — металлы, а в итоге — на любые товары, оказавшиеся в фокусе политического внимания западных столиц», — написал Антонов.

Ранее по теме: Reuters: G7 и Австралия договорились о фиксированном потолке цен на нефть из РФ

Члены ОПЕК+ «разделяют удивление» предложенными США мерами, отметил посол. Дипломат напомнил о решении сократить добычу нефти и назвал его «реакцией на реальные тенденции на энергоплощадках, а не каким-то политзаказом».

По мнению Антонова, ситуацию на энергорынках усугубляют диверсии на «Северных потоках». Атака, считает дипломат, была направлена на «окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы с Россией», ее цель — переключение потребителей на континенте на дорогие ресурсы.

Ранее решение ввести потолок цен на нефть из РФ приняли страны ЕС и «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция, Япония). Стороны обсуждают потолок на уровне $60/барр., сообщала министр финансов США Джанет Йеллен. 13 октября курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак в очередной раз заявил, что Россия не будет поставлять свои энергоресурсы по нерыночным ценам. Источники Reuters сообщали 21 октября, что под ограничение цены могут попасть 1-2 млн барр./сутки российской нефти и нефтепродуктов из 7 млн барр./сутки.

7 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерениях ввести потолок цен на российский газ. Но страны ЕС до сих пор не могут согласовать данный шаг. В сентябре президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что введение потолка цен на газ грозит отключением Евросоюза от российского газа, в результате чего Европа может замерзнуть.

Еврокомиссия считает, что потолок цен на газ станет эффективным инструментом, если к нему присоединятся страны, которые импортируют из Евросоюза электроэнергию, включая Великобританию и Швейцарию, писало агентство Bloomberg.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных