Reuters: G7 и Австралия договорились о фиксированном потолке цен на нефть из РФ
Страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция, Япония) и Австралия 3 ноября договорились ввести фиксированную цену на нефть из России, а не устанавливать плавающую ставку, передает Reuters со ссылкой на источники.
«Коалиция согласилась, что ценовой потолок будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет снижена к индексу», — сообщил собеседник агентства в G7, отметив, что это повысит стабильность рынка и позволит минимизировать нагрузку на участников рынка.
Источники Reuters сообщили, что начальная цена пока не установлена, ее должны объявить в ближайшие недели. Члены G7 договорились пересматривать фиксированную цену по мере необходимости. Привязка цены как дисконта к какому-либо индексу привела бы к слишком большой волатильности и потенциальным колебаниям цен, считают в коалиции.
Другой источник заявил агентству, что Кремль мог бы извлечь выгоду из системы плавающих цен, поскольку что цена на российскую нефть также вырастет, если из-за сокращения поставок из РФ подорожает нефть марки Brent. Недостатком системы фиксированных цен в коалиции назвали необходимость более частых встреч для регулярного пересмотра цен.
13 октября в минфине США предложили установить предельную цену на нефть из России на отметке в районе $60 за баррель. Глава минфина США Джанет Йеллен говорила, что это позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи.
Позднее Bloomberg сообщало, что власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения — диапазон предельной цены может быть увеличен с предложенных ранее $60 за баррель. По информации агентства, механизм планируют ввести страны G7 и Австралия.
Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
12 октября президент России Владимир Путин заявил, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».