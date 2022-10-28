США не намерены ограничивать цену на российскую нефть до выборов в конгресс 8 ноября
США не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут 8 ноября, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники.
Уточняется, что это решение откладывается, поскольку представители администрации Байдена допускают, что объявление о ценовом потолке «заставит Россию пригрозить прекратить добычу нефти» и вызовет волатильность нефтяного рынка. Эти события могут повлиять на позицию демократов, если они произойдут до выборов, поскольку подорожание нефти приведет и к росту цен на бензин.
По словам представителей администрации, переговоры как в администрации президента, так и с союзниками об установлении предельной цены заняли больше времени, чем ожидалось. Осложнило введение предельной цены на российскую нефть и решение стран ОПЕК+ о снижении квоты на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения — диапазон предельной цены может быть увеличен с предложенных минфином США ранее $60 за баррель. Тогда глава ведомства сообщила, что это позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи.
По информации агентства, механизм планируют ввести только ряд стран. Речь идет о странах G7 и Австралии. Южная Корея «в частном порядке» сообщила, что также планирует выполнить требования. Помимо этого, Вашингтон планирует привлечь к введению предельной цены на российскую нефть Новую Зеландию и Норвегию, рассказали собеседники агентства. По их словам, важные торговые партнеры России Китай и Индия к подобному механизму присоединяться не планируют.
Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
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