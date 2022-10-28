США не намерены ограничивать цену на российскую нефть до выборов в конгресс 8 ноября

По словам представителей администрации, переговоры как в администрации президента, так и с союзниками об установлении предельной цены заняли больше времени, чем ожидалось. Осложнило введение предельной цены на российскую нефть и решение стран ОПЕК+ о снижении квоты на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки.