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Экономика

США не намерены ограничивать цену на российскую нефть до выборов в конгресс 8 ноября

Ведомости

США не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут 8 ноября, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники.

Уточняется, что это решение откладывается, поскольку представители администрации Байдена допускают, что объявление о ценовом потолке «заставит Россию пригрозить прекратить добычу нефти» и вызовет волатильность нефтяного рынка. Эти события могут повлиять на позицию демократов, если они произойдут до выборов, поскольку подорожание нефти приведет и к росту цен на бензин.

По словам представителей администрации, переговоры как в администрации президента, так и с союзниками об установлении предельной цены заняли больше времени, чем ожидалось. Осложнило введение предельной цены на российскую нефть и решение стран ОПЕК+ о снижении квоты на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения — диапазон предельной цены может быть увеличен с предложенных минфином США ранее $60 за баррель. Тогда глава ведомства сообщила, что это позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи.

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По информации агентства, механизм планируют ввести только ряд стран. Речь идет о странах G7 и Австралии. Южная Корея «в частном порядке» сообщила, что также планирует выполнить требования. Помимо этого, Вашингтон планирует привлечь к введению предельной цены на российскую нефть Новую Зеландию и Норвегию, рассказали собеседники агентства. По их словам, важные торговые партнеры России Китай и Индия к подобному механизму присоединяться не планируют. 

Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7. 

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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