Сечин назвал ключевые причины энергокризиса в ЕС

Сечин назвал ключевые причины энергокризиса в ЕСБольше всего от нестабильности на европейском энергорынке выигрывают США, отмечают эксперты
Причина текущего энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС) – искусственное глобальное недоинвестирование традиционной энергетики, усиленное антироссийскими санкциями. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 27 октября на XV Евразийском экономическом форуме в Баку.
«Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса – не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного зеленого перехода», – сказал он. Антироссийские санкции, по его словам, стали «дополнительным катализатором энергокризиса и инфляции».
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