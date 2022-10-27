Сечин назвал ключевые причины энергокризиса в ЕС

«Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса – не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного зеленого перехода», – сказал он. Антироссийские санкции, по его словам, стали «дополнительным катализатором энергокризиса и инфляции».