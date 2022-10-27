Газета
Экономика / Бизнес Эксклюзивно по подписке

Сечин назвал ключевые причины энергокризиса в ЕС

Больше всего от нестабильности на европейском энергорынке выигрывают США, отмечают эксперты
Василий Милькин
По словам Сечина, европейские энергокомпании продолжают снижать инвестиции в традиционную энергетику под давлением климатической повестки / Евгений Разумный / Ведомости

Причина текущего энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС) – искусственное глобальное недоинвестирование традиционной энергетики, усиленное антироссийскими санкциями. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 27 октября на XV Евразийском экономическом форуме в Баку.

«Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса – не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного зеленого перехода», – сказал он. Антироссийские санкции, по его словам, стали «дополнительным катализатором энергокризиса и инфляции».

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных