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Новак: Россия не будет поставлять нефть при слишком низкой предельной цене

Ведомости

Россия не будет работать в убыток и прекратит поставки нефти на мировые рынки в том случае, если затраты на добычу будут выше предельной цены, которую обсуждают лидеры стран G7, заявил в эфире «Первого канала» вице-премьер РФ Александр Новак.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <...> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», – подчеркнул Новак (цитата по ТАСС).

Лидеры стран G7 ранее заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть. Такую меру они хотят принять для снижения доходов России от продажи и стабилизации цен на энергоносители. Ранее Новак отмечал, что это решение вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок.

Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co предполагают, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по добыче нефти. 3 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что стоимость российской нефти может быть снижена в два раза. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в ответ на это написал, что у Японии в таком случае не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2».

6 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США и союзники обсуждают возможность ограничить цену на российскую нефть в размере от $40 до $60 за баррель. При этом администрация Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким, поскольку страны Запада хотят сократить доходы России, а не прийти к очередному скачку цен на нефть из-за плохо просчитанных мер. 13 июля об этом же заявила министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен – по ее словам, предельная цена на российскую нефть должна быть такой, при которой России будет выгодно продолжать добычу.

По итогам встречи в Тегеране с лидерами Ирана и Турции президент России Владимир Путин заявил, что западные страны в случае с нефтью «наступают на те же грабли», что и с поставками российского газа – по его мнению, в случае ограничений объемов и стоимости цены на нефть сильно вырастут.

Добыча нефти на «Сахалине – 1» уже сократилась в 22 раза – до 10 000 баррелей в сутки, рассказал 6 июля на совещании по вопросам реализации нефтегазовых проектов на территории Сахалинской области заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. По его словам, это отразится на бюджете не только Сахалинской области, но и всего Дальнего Востока и России.

Ранее по теме: Путин предупредил о росте цен на нефть при введении ограничений на ее поставки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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