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Добыча нефти на «Сахалин-1» сократилась с 220 000 до 10 000 баррелей в сутки

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Добыча нефти на «Сахалин-1» сократилась в 22 раза – до 10 000 баррелей в сутки, сообщил на совещании по вопросам реализации нефтегазовых проектов на территории Сахалинской области заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что ранее объем добычи составлял 220 000 баррелей в сутки, а снижение произошло из-за введенных ограничений. По словам Трутнева, это отразится на бюджете не только Сахалинской области, но и всего Дальнего Востока и России. «Недополучено будет в 2023 г. до 38 млрд руб. Это 26% от уровня собственных доходов региона в 2022 г.», – сказал зампред правительства.

Простой сказывается и на состоянии месторождения – его характеристики могут ухудшиться и и это может повлиять на на снижение коэффициента от нефтеотдачи.

30 июня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Согласно указу, все имущество оператора проекта «Сахалин-2» – компании «Сахалин Энерджи» – переходит в собственность Российской Федерации и передается в безвозмездное пользование новой компании-оператора.

Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что энергоносители могут подорожать, если Москва нанесет «ответный удар» после введения механизма ограничения цены на российскую нефть. В случае, если РФ решит сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, цены на нее достигнут «стратосферических» $380 за баррель.

О том, что стоимость российской нефти может быть снижена в два раза, 3 июля заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в ответ на это заявил, что у Японии в таком случае не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джона Байдена считает невозможным установить ограничение в $40 за баррель, поскольку это может привести к ответным мерам со стороны Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных