Добыча нефти на «Сахалин-1» сократилась с 220 000 до 10 000 баррелей в сутки

О том, что стоимость российской нефти может быть снижена в два раза, 3 июля заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в ответ на это заявил, что у Японии в таком случае не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джона Байдена считает невозможным установить ограничение в $40 за баррель, поскольку это может привести к ответным мерам со стороны Москвы.