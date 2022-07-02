JPMorgan допустил рост цен на нефть до $380 за баррель
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по добыче нефти. Об этом со ссылкой на записку аналитиков банка сообщает Bloomberg.
Страны «большой семерки» разрабатывают сложный механизм ограничения цены на российскую нефть «в попытке затянуть гайки на военной машине» президента России Владимира Путина, говорится в материале. Россия в ответ может сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки без серьезного ущерба для экономики, заявили аналитики. Результаты для других стран могут стать катастрофическими, предупреждают в JPMorgan.
«Сокращение ежедневных поставок на 3 млн баррелей поднимет мировые биржевые цены на нефть до $190, в то время как при наихудшем сценарии в 5 млн баррелей нефть может стоить «стратосферических» $380», — передает Bloomberg.
Аналитики считают «наиболее очевидным и вероятным» риском сокращение российского экспорта в целях «причинить боль Западу». «Плотность мирового нефтяного рынка на стороне России», — заявили они.
Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. До этого ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю.
Планы западных стран ограничить стоимость российских энергоносителей – это политическое решение, которое вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок, заявил вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе, потому что на фоне роста использования угольных станций образовался дефицит угля на рынке.
В России добыча нефти без учета газового конденсата по итогам 2022 г. снизится на 10% к уровню прошлого года – до 438 млн т. Такой прогноз содержится в исследовании «Нефтегазовый рынок РФ в новых условиях» компании Kept (бывшее КПМГ в России). Текущее снижение добычи, по оценкам Kept, компенсируется ростом цен на нефть, которые с начала года увеличились более чем на 50% – с $75 до $110 за баррель Brent.