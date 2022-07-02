JPMorgan допустил рост цен на нефть до $380 за баррель

В России добыча нефти без учета газового конденсата по итогам 2022 г. снизится на 10% к уровню прошлого года – до 438 млн т. Такой прогноз содержится в исследовании «Нефтегазовый рынок РФ в новых условиях» компании Kept (бывшее КПМГ в России). Текущее снижение добычи, по оценкам Kept, компенсируется ростом цен на нефть, которые с начала года увеличились более чем на 50% – с $75 до $110 за баррель Brent.