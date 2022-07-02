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JPMorgan допустил рост цен на нефть до $380 за баррель

Ведомости

Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по добыче нефти. Об этом со ссылкой на записку аналитиков банка сообщает Bloomberg.

Страны «большой семерки» разрабатывают сложный механизм ограничения цены на российскую нефть «в попытке затянуть гайки на военной машине» президента России Владимира Путина, говорится в материале. Россия в ответ может сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки без серьезного ущерба для экономики, заявили аналитики. Результаты для других стран могут стать катастрофическими, предупреждают в JPMorgan. 

«Сокращение ежедневных поставок на 3 млн баррелей поднимет мировые биржевые цены на нефть до $190, в то время как при наихудшем сценарии в 5 млн баррелей нефть может стоить «стратосферических» $380», — передает Bloomberg. 

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Аналитики считают «наиболее очевидным и вероятным» риском сокращение российского экспорта в целях «причинить боль Западу». «Плотность мирового нефтяного рынка на стороне России», — заявили они.

Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. До этого ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю.

Планы западных стран ограничить стоимость российских энергоносителей – это политическое решение, которое вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок, заявил вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе, потому что на фоне роста использования угольных станций образовался дефицит угля на рынке.

В России добыча нефти без учета газового конденсата по итогам 2022 г. снизится на 10% к уровню прошлого года – до 438 млн т. Такой прогноз содержится в исследовании «Нефтегазовый рынок РФ в новых условиях» компании Kept (бывшее КПМГ в России). Текущее снижение добычи, по оценкам Kept, компенсируется ростом цен на нефть, которые с начала года увеличились более чем на 50% – с $75 до $110 за баррель Brent.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных