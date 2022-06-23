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России предрекли падение добычи нефти на 10% по итогам 2022 года

Эксперты пока считают такой прогноз излишне пессимистичным
Василий Милькин
Текущее снижение добычи, по оценкам Kept, компенсируется ростом цен на нефть, которые с начала года увеличились / Максим Стулов / Ведомости

В России добыча нефти без учета газового конденсата по итогам 2022 г. снизится на 10% к уровню прошлого года – до 438 млн т. Такой прогноз содержится в исследовании «Нефтегазовый рынок РФ в новых условиях» компании Kept (бывшее КПМГ в России). Среднесуточная добыча, по прогнозам авторов, снизится до 8,8 млн с 9,7 млн барр. в 2021 г.

Эта оценка почти на 15% ниже прогноза КПМГ, который она давала до санкций в 2022 г., говорится в обзоре. Партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков сообщил «Ведомостям», что основное снижение добычи ожидается во втором полугодии с учетом эффекта от ограничений ЕС на импорт российской нефти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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