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Экономика

Новак прокомментировал планы G7 ограничить цены на нефть из России

Ведомости

Планы западных стран ограничить стоимость российской нефти – это политическое решение, которое вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок, заявил вице-премьер Александр Новак.

«На мой взгляд, это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов, что, в свою очередь, приведет к росту цены, соответственно, к оплате потребителями, в первую очередь европейскими и стран G7, по более дорогой цене энергоносителей на мировом рынке», — пояснил Новак (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, это непродуманная и экономически не обоснованная мера, которая направлена против тех, кто ее вводит. Новак привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе, потому что на фоне роста использования угольных станций образовался дефицит угля на рынке.

Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. Ранее ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю.

Ранее по теме: Без российского газа ЕС придется сократить потребление на 30%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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