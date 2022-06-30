Новак прокомментировал планы G7 ограничить цены на нефть из России

По его словам, это непродуманная и экономически не обоснованная мера, которая направлена против тех, кто ее вводит. Новак привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе, потому что на фоне роста использования угольных станций образовался дефицит угля на рынке.