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Без российского газа ЕС придется сократить потребление на 30%

Полный отказ от газа из РФ возможен не ранее 2027–2030 годов, полагают эксперты
Матвей Катков
На фоне стремительного сокращения экспорта российского газа в ЕС заявление Бироля (на фото) выглядит логичным, но на практике ЕС вряд ли будет способен сократить потребление газа на 30% в I квартале 2023 г. / Claus Fisker / Ritzau Scanpix / AFP

При прекращении поставок газа из России Евросоюзу придется к середине февраля 2023 г. сократить его потребление на 30%, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Он подчеркнул, что в зависимости от сроков полное прекращение импорта из России может привести к тому, что уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) перед зимой будет значительно ниже среднего.

Бироль также подчеркнул, что такой сценарий привел бы к «значительно более высоким» ценам на газ. По данным биржи ICE, за год спотовые цены на газ на хабе TTF в Нидерландах выросли почти на 500% – c $250 до $1490 за 1000 куб. м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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