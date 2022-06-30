Без российского газа ЕС придется сократить потребление на 30%Полный отказ от газа из РФ возможен не ранее 2027–2030 годов, полагают эксперты
При прекращении поставок газа из России Евросоюзу придется к середине февраля 2023 г. сократить его потребление на 30%, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Он подчеркнул, что в зависимости от сроков полное прекращение импорта из России может привести к тому, что уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) перед зимой будет значительно ниже среднего.
Бироль также подчеркнул, что такой сценарий привел бы к «значительно более высоким» ценам на газ. По данным биржи ICE, за год спотовые цены на газ на хабе TTF в Нидерландах выросли почти на 500% – c $250 до $1490 за 1000 куб. м.
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