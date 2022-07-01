Россия планирует увеличить добычу нефти до квоты ОПЕК+ в 11 млн баррелей в сутки

В середине июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Новак заявил, что в июне Россия постепенно восстанавливала объемы обычи. По его словам, был продемонстрирован «довольно-таки существенный прирост по сравнению с маем – где-то на 600 000 баррелей в сутки, примерно на 5–6%». Более того, Новак тогда допустил рост добычи в июле. Министр энергетики Николай Шульгинов на ПМЭФ–2022 сказал, что также не видит предпосылок к снижению добычи нефти, и добавил, что уже «намечены планы по логистическим решениям» для переориентации с рынка Евросоюза.