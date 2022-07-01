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Экономика

Россия планирует увеличить добычу нефти до квоты ОПЕК+ в 11 млн баррелей в сутки

Ведомости

Летом Россия сможет увеличить добычу в соответствии со своей квотой в 11 млн барр. в сутки, что пока не удается сделать из-за проблем с экспортом после начала военной спецоперации на Украине. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Новак пояснил, что в июне Россия добывала 9,9 млн барр. в сутки, тогда как в феврале, до начала боевых действий на украинской территории и последовавших за этим санкций — 10,2 млн барр в сутки, а в марте-апреле добыча падала о 9 млн барр в сутки.

«Уверены, что в летний период мы обеспечим восстановление и те квоты, которые предоставлены для России действием соглашения. Роль России в действии соглашения будет одной из ключевых, как и ранее было», — сказал вице-премьер.

В середине июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Новак заявил, что в июне Россия постепенно восстанавливала объемы обычи. По его словам, был продемонстрирован «довольно-таки существенный прирост по сравнению с маем – где-то на 600 000 баррелей в сутки, примерно на 5–6%». Более того, Новак тогда допустил рост добычи в июле. Министр энергетики Николай Шульгинов на ПМЭФ–2022 сказал, что также не видит предпосылок к снижению добычи нефти, и добавил, что уже «намечены планы по логистическим решениям» для переориентации с рынка Евросоюза. 

Ранее по теме: Новак рассказал о перспективах добычи нефти в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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