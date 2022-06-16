Новак рассказал о перспективах добычи нефти в России

Новак рассказал о перспективах добычи нефти в РоссииПоложительная динамика может сохраниться в течение лета 2022 года, считают эксперты
Россия в июне постепенно восстанавливает объем добычи нефти, который уже почти достиг уровня февраля 2022 г. Об этом сообщил 16 июня курирующий ТЭК вице–премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2022). По его прогнозам, есть предпосылки для увеличения производства и в июле, несмотря на введение Евросоюзом эмбарго на поставки углеводородов из РФ.
«Мы видим, что у нас прирост довольно-таки существенный по сравнению с маем – где-то на 600 000 баррелей [в сутки], примерно на 5–6%. Фактически мы близки к восстановлению февральского уровня, когда он составлял 10,2 млн баррелей [в сутки]», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Вице-премьер добавил, что точная динамика будет зависеть «от планов компаний по добыче, экспорту, поставкам на внутренний рынок». При этом Новак допустил незначительное снижение нефтяного экспорта в июне к маю из-за роста нефтепереработки внутри страны. Также Новак отметил, что ситуация, сложившаяся на мировом рынке нефти, может способствовать дальнейшему росту цен на нее.
«С учетом более высоких мировых цен на сырую нефть и нефтепродукты ежемесячные доходы от экспорта российских углеводородов увеличились на $1,7 млрд в мае и составили в итоге около $20 млрд», – отмечалось в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) от 15 июня. В нем также указывалось, что «беспрецедентный рост цен» на сырую нефть не ослабевает и сегодня она торгуется на более высоких уровнях, чем до начала СВО России на Украине. По сравнению с двадцатыми числами февраля к середине июня североморская Brent подорожала на 31% до $121/барр., американская WTI – на 22% до $118/барр. На 16 июня стоимость Brent – $117/барр., WTI – $114/барр.
В МЭА признают, что попытки «наказать Москву» за операцию на Украине с помощью запрета на импорт нефти из России «только усугубили кризис предложения и привели к росту цен».
Министр энергетики Николай Шульгинов на ПМЭФ–2022 сказал, что также не видит предпосылок к снижению добычи нефти, и добавил, что уже «намечены планы по логистическим решениям» для переориентации с рынка Евросоюза. «У нас есть планы краткосрочные по перенаправлению поставок в страны АТР, на восток, на юг, там есть спрос», – сказал он. Шульгинов подчеркнул, что в Минэнерго не поддерживают идею о том, чтобы временно снизить добычу нефти в стране: «Мы не считаем, что нужно такое решение в [данный] момент принимать».
30 мая в колонке, опубликованной РБК, совладелец и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун предложил снизить добычу нефти в России на 20–30% – с 10 млн до 7–8 млн барр./сутки. «Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день? Если мы сможем эффективно потребить и экспортировать 7–8 млн [барр./сутки] без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта», – рассуждал Федун.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что в России «есть все предпосылки для дальнейшего роста нефтедобычи» в следующие несколько месяцев.
В ближайшие месяцы существенного давления на российскую добычу не ожидается, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. «Эмбарго (на поставки российской нефти в ЕС. – «Ведомости») вступает в полную силу только в конце года, так что летом импортеры вполне могут даже нарастить закупки, стремясь пополнить запасы и удовлетворить сильный сезонный спрос на топливо», – пояснил он.
Но в перспективе ближайших 6 месяцев, по мнению Тануркова, сохраняются риски для возобновления падения добычи нефти в РФ. «Все будет зависеть от соотношения темпов по снижению закупок российской нефти ЕС с темпами перенаправления поставок в Азию», – заключил эксперт.
В мае 2022 г. Россия нарастила добычу относительно апреля на 150 000 барр./сутки до 9,3 млн барр./сутки, следует из отчета МЭА. При этом источник «Ведомостей», знакомый с отраслевой статистикой, ранее уточнял, что в мае 2022 г. Россия увеличила добычу нефти с учетом газового конденсата на 5% по отношению к апрелю до 43,1 млн т (315,9 млн баррелей). То есть среднесуточная добыча в мае составила примерно 10,2 млн барр. против 10 млн барр. в апреле и 11 млн барр. в марте.
В ежемесячном отчете МЭА, опубликованном 15 июня, прогнозируется снижение добычи нефти в России в 2022 г. на 3 млн барр./сутки до 8,7 млн барр./сутки и сохранение этих объемов на протяжении 2023 г.
Прогноз ОПЕК, вышедший днем ранее, более оптимистичен. По информации картеля, добыча нефти в РФ к концу 2022 г. может снизиться всего на 250 000 барр./сутки до 10,6 млн барр./сутки. Во II квартале добыча нефти в России снизится до 10,4 млн барр./сутки с 11,33 млн барр./сутки в I квартале и останется на том же уровне в III–IV кварталах, следует из данных ОПЕК («Ведомости» писали об этом 15 июня).