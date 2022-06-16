Новак рассказал о перспективах добычи нефти в России

«С учетом более высоких мировых цен на сырую нефть и нефтепродукты ежемесячные доходы от экспорта российских углеводородов увеличились на $1,7 млрд в мае и составили в итоге около $20 млрд», – отмечалось в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) от 15 июня. В нем также указывалось, что «беспрецедентный рост цен» на сырую нефть не ослабевает и сегодня она торгуется на более высоких уровнях, чем до начала СВО России на Украине. По сравнению с двадцатыми числами февраля к середине июня североморская Brent подорожала на 31% до $121/барр., американская WTI – на 22% до $118/барр. На 16 июня стоимость Brent – $117/барр., WTI – $114/барр.