МЭА: добыча нефти в России не будет увеличиваться вплоть до 2024 года

МЭА: добыча нефти в России не будет увеличиваться вплоть до 2024 годаНо в мае реальная добыча в России уже была выше прогноза экспертов агентства
Снижение добычи нефти в России в 2022 г., по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), составит 3 млн барр./сутки, сообщается в отчете организации от 15 июня. К концу года объемы добычи в стране составят порядка 8,7 млн барр./сутки. На этом уровне она сохранится и на протяжении 2023 г., полагают эксперты МЭА.
«В России признают, что поиск новых рынков будет становиться все более сложным, а проекты по добыче могут быть отложены», – говорится в отчете. Аналитики МЭА обращают внимание, что некоторые российские производители «изо всех сил пытаются обеспечить поставку оборудования и финансирование» из-за того, что западные инвесторы, сервисные компании и кредиторы планируют покинуть страну.
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