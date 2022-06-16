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МЭА: добыча нефти в России не будет увеличиваться вплоть до 2024 года

Но в мае реальная добыча в России уже была выше прогноза экспертов агентства
Николай Николаев
Эксперты МЭА считают, что даже с учетом того, что значительная часть российской добычи пострадала от санкций и эмбарго, страна «легко сохранит» свое положение третьего по величине производителя нефти в мире / Евгений Разумный / Ведомости

Снижение добычи нефти в России в 2022 г., по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), составит 3 млн барр./сутки, сообщается в отчете организации от 15 июня. К концу года объемы добычи в стране составят порядка 8,7 млн барр./сутки. На этом уровне она сохранится и на протяжении 2023 г., полагают эксперты МЭА.

«В России признают, что поиск новых рынков будет становиться все более сложным, а проекты по добыче могут быть отложены», – говорится в отчете. Аналитики МЭА обращают внимание, что некоторые российские производители «изо всех сил пытаются обеспечить поставку оборудования и финансирование» из-за того, что западные инвесторы, сервисные компании и кредиторы планируют покинуть страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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