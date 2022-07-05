Медведев допустил прекращение поставок российских нефти и газа в Японию
В переводе с японского на русский это означает, что нефти будет на рынке существенно меньше, а цена её будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», — написал Медведев.
Кисида ранее заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из России по стоимости выше введенного ограничения.
30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации оператора проекта «Сахалин – 2» – «Сахалин энержи» — и передаче его прав и обязанностей российскому юрлицу. Контрольный пакет в операторе (50% акций плюс одна) принадлежит «Газпрому», японским Mitsui и Mitsubishi — по 12,5% и 10% акций соответственно, остальная доля — у англо-голландской Shell.
После этого власти Японии по дипломатическим каналам запросили у России пояснений по указу главы государства. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отметил, что проект «Сахалин – 2» важен для обеспечения стабильных поставок энергоносителей в страну.
Агентство Kyodo сообщало, что после подписания указа Путина Mitsui и Mitsubishi могут быть вынуждены покинуть проект «Сахалин – 2». Иностранные инвесторы, как пишет агентство, должны подать заявку в течение месяца, чтобы сохранить свои существующие доли в новой компании. Япония покупает в России 9% импортируемого газа и почти весь этот объем поставляется по проекту «Сахалин – 2», отмечает Kyodo.