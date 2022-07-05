Медведев допустил прекращение поставок российских нефти и газа в Японию

В переводе с японского на русский это означает, что нефти будет на рынке существенно меньше, а цена её будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», — написал Медведев.