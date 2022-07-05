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Токио запросил у Москвы пояснения по указу Путина о «Сахалине – 2»

Ведомости

Власти Японии по дипломатическим каналам запросили у России пояснений по указу президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин – 2», сообщил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в ходе пресс-конференции.

30 июня Путин подписал указ о ликвидации оператора проекта «Сахалин – 2» – «Сахалин энержи» — и передаче его прав и обязанностей российскому юрлицу. Контрольный пакет в операторе (50% акций плюс одна) принадлежит «Газпрому», японским Mitsui и Mitsubishi — по 12,5% и 10% акций соответственно, остальная доля — у англо-голландской Shell.

По словам Хаяси, проект «Сахалин – 2» важен для обеспечения стабильных поставок энергоносителей в Японию. «Указ президента (России Владимира Путина. – Ред.) не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», — добавил Хаяси (цитата по «РИА Новости»). Из-за этого Токио запросил у Москвы объяснений по срокам и другим деталям указа. Власти страны продолжают собирать информацию, уточнил министр.

Агентство Kyodo сообщало, что после подписания указа Путина Mitsui и Mitsubishi могут быть вынуждены покинуть проект «Сахалин – 2». Иностранные инвесторы, как пишет агентство, должны подать заявку в течение месяца, чтобы сохранить свои существующие доли в новой компании. Япония покупает в России 9% импортируемого газа и почти весь этот объем поставляется по проекту «Сахалин – 2», отмечает Kyodo.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных