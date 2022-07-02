Kyodo: цены на газ в Японии вырастут в случае выхода из проекта «Сахалин-2»

«Несогласие с новыми условиями, которые еще предстоит проработать, приведет к продаже акций инвесторов. Новая фирма будет связана с российской энергетической компанией «Газпром» и фактически будет находиться под контролем правительства России, а весь персонал и предприятия будут переданы от нынешнего оператора «Сахалин энерджи», — говорится в статье.