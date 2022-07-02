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Экономика

Kyodo: цены на газ в Японии вырастут в случае выхода из проекта «Сахалин-2»

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Японские компании Mitsui и Mitsubishi, являющиеся держателями акций оператора старейшего в России проекта по производству сжиженного газа (СПГ) «Сахалин-2», могут быть вынуждены покинуть его после указа российского президента Владимира Путина, а Японии придется покупать газ по более высоким ценам, пишет агентство Kyodo.

На этой неделе Путин подписал указ, согласно которому все права и обязанности оператора «Сахалин-2» – «Сахалин энерджи» перейдут специально созданному ООО. Это делается для защиты национальных интересов и экономической безопасности России, а также из-за «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера», отмечается в указе президента. Япония согласовала с США и европейскими странами введение санкций против России.

Контрольный пакет акций оператора (50% плюс 1 акция) принадлежит «Газпрому», японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5 и 10% акций соответственно, остальное – у англо-голландской Shell. По данным Kyodo, премьер-министр Японии Фумио Кисида отрицал, что решение российских властей приведет к немедленной остановке поставок СПГ в страну. «Мы должны связаться с оператором и подумать, как реагировать», — сказал он журналистам.

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Иностранные инвесторы, как пишет агентство, должны подать заявку в течение месяца, чтобы сохранить свои существующие доли в новой компании. Япония покупает в России 9% импортируемого газа и почти весь этот объем поставляется по проекту «Сахалин-2», отмечает Kyodo.

Компания Hiroshima Gas Co., которая закупает около 50% своего газа на «Сахалине-2», заявила, что после подписания российского указа обсуждает возможные меры, в том числе увеличение закупок у других подрядчиков в случае сокращения поставок. 

«Несогласие с новыми условиями, которые еще предстоит проработать, приведет к продаже акций инвесторов. Новая фирма будет связана с российской энергетической компанией «Газпром» и фактически будет находиться под контролем правительства России, а весь персонал и предприятия будут переданы от нынешнего оператора «Сахалин энерджи», — говорится в статье.

Власти Японии заявили о необходимости сохранить долю в нефтегазовых проектах на шельфе Сахалина. Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда отмечал, что страна обеспечит необходимые поставки энергии «всеми возможными способами». При этом, пишет Kyodo, государство будет стремиться к снижению своей зависимости от российской энергии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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