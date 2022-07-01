FT: ликвидация оператора «Сахалина-2» посылает сигнал западным энергокомпаниям

Передача активов «Сахалин энерджи» государству является предупреждением тем производителям, которые пытаются легко в кратчайшие сроки перепродать свои активы, отмечается в материале. В связи с этим британская компания Shell уже вряд ли сможет продать свою долю китайским компаниям, как планировала сделать это ранее. Другой британской компании British Petroleum, а также французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть над чем поразмыслить, говорится в статье.