FT: ликвидация оператора «Сахалина-2» посылает сигнал западным энергокомпаниям
Решение президента России Владимира Путина ликвидировать «Сахалин энерджи», оператора старейшего в России проекта по производству сжиженного газа (СПГ) «Сахалин-2», проучило западных энергетических гигантов, пишет Financial Times.
«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5% акций», — говорится в статье.
Передача активов «Сахалин энерджи» государству является предупреждением тем производителям, которые пытаются легко в кратчайшие сроки перепродать свои активы, отмечается в материале. В связи с этим британская компания Shell уже вряд ли сможет продать свою долю китайским компаниям, как планировала сделать это ранее. Другой британской компании British Petroleum, а также французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть над чем поразмыслить, говорится в статье.
Накануне Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Согласно документу, все права и обязанности «Сахалин энерджи» перейдут специально созданному ООО.
Это делается для защиты национальных интересов и экономической безопасности России, а также из-за «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера», отмечается в указе президента. Эти риски возникли из-за «нарушения некоторыми физлицами и юрлицами обязательств» по освоению месторождений «Сахалина-2».
Оператор «Сахалин энерджи» был образован в 1994 г. Контрольный пакет акций (50% плюс 1 акция) принадлежит «Газпрому», японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5 и 10% акций соответственно, остальное – у англо-голландской Shell.