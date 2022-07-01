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FT: ликвидация оператора «Сахалина-2» посылает сигнал западным энергокомпаниям

Ведомости

Решение президента России Владимира Путина ликвидировать «Сахалин энерджи», оператора старейшего в России проекта по производству сжиженного газа (СПГ) «Сахалин-2», проучило западных энергетических гигантов, пишет Financial Times.

«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5% акций», — говорится в статье.

Передача активов «Сахалин энерджи» государству является предупреждением тем производителям, которые пытаются легко в кратчайшие сроки перепродать свои активы, отмечается в материале. В связи с этим британская компания Shell уже вряд ли сможет продать свою долю китайским компаниям, как планировала сделать это ранее. Другой британской компании British Petroleum, а также французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть над чем поразмыслить, говорится в статье.

Накануне Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Согласно документу, все права и обязанности «Сахалин энерджи» перейдут специально созданному ООО.

Это делается для защиты национальных интересов и экономической безопасности России, а также из-за «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера», отмечается в указе президента. Эти риски возникли из-за «нарушения некоторыми физлицами и юрлицами обязательств» по освоению месторождений «Сахалина-2».

Оператор «Сахалин энерджи» был образован в 1994 г. Контрольный пакет акций (50% плюс 1 акция) принадлежит «Газпрому», японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5 и 10% акций соответственно, остальное – у англо-голландской Shell.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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