Bloomberg: на Западе обсуждают предельную цену российской нефти в $40-60 за баррель

Издание уточняет, что конкретный порог стоимости российской нефти будет зависеть от рыночных условий – до 4 июля она торговалась на уровне около $80 за баррель. Вероятно, ограничение цены будет рассчитываться исходя из предельной себестоимости производства нефти в России до 24 февраля 2022 г. По словам источников Bloomberg, администрация Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким, поскольку страны Запада хотят сократить доходы России, а не прийти к очередному скачку цен на нефть из-за плохо просчитанных мер. Сейчас администрация президента США проводит несколько совещаний в неделю по вопросу ценового предела. В ближайшее время усилия будут активизированы.