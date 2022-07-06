Bloomberg: на Западе обсуждают предельную цену российской нефти в $40-60 за баррель
США и союзники обсуждают возможность ограничить цену на российскую нефть в размере от $40 до $60 за баррель, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, западные страны рассматривают несколько способов ограничения доходов России от продажи нефти с минимальными последствиями для собственных экономик, дискуссии на этот счет начались перед саммитом G7. Среди возможных вариантов ограничения цен обсуждается запрет на страхование и транспортные услуги для перевозки нефти в случае, если нефть не закупается по стоимости ниже согласованной.
Издание уточняет, что конкретный порог стоимости российской нефти будет зависеть от рыночных условий – до 4 июля она торговалась на уровне около $80 за баррель. Вероятно, ограничение цены будет рассчитываться исходя из предельной себестоимости производства нефти в России до 24 февраля 2022 г. По словам источников Bloomberg, администрация Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким, поскольку страны Запада хотят сократить доходы России, а не прийти к очередному скачку цен на нефть из-за плохо просчитанных мер. Сейчас администрация президента США проводит несколько совещаний в неделю по вопросу ценового предела. В ближайшее время усилия будут активизированы.
Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. До этого ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю. Планы западных стран ограничить стоимость российских энергоносителей – это политическое решение, которое вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок, заявил затем вице-премьер России Александр Новак.
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что энергоносители могут подорожать, если Москва нанесет «ответный удар» после введения механизма ограничения цены на российскую нефть. В случае, если РФ решит сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, цены на нее достигнут «стратосферических» $380 за баррель.
О том, что стоимость российской нефти может быть снижена в два раза, 3 июля заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в ответ на это заявил, что у Японии в таком случае не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2».