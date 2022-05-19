NYT: США изучают способы лишения России доходов от продажи нефти

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%, несмотря на торговые ограничения, введенные после начала спецоперации на территории Украины. Российские энергоресурсы пользуются повышенными спросом в Азии, особенно в Индии и Китае. По оценкам экспертов, Россия зарабатывала примерно $20 млрд ежемесячно c начала 2022 г. от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки.