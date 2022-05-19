NYT: США изучают способы лишения России доходов от продажи нефти
Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новые способы лишения России доходов от продажи нефти, чтобы страна больше не являлась центральной фигурой в мировой энергетической экономике, передает издание New York Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц США.
«Предлагаемые меры включают введение предельных цен на российскую нефть, подкрепленных так называемыми вторичными санкциями, которые будут «наказывать» иностранных покупателей, не соблюдающих американские ограничения», — отмечают источники. Это позволит США блокировать таким покупателям ведение бизнеса с американскими компаниями и компаниями стран-партнеров.
По информации издания, правительство США может также лишить Россию возможности получать платежи за нефть. Вашингтон может сделать это, издав постановление, требующее, чтобы занимающиеся платежами иностранные банки переводили деньги на эскроу-счета (специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств), если они хотят избежать попадания под санкции.
В таком случае Россия сможет получить доступ к деньгам только для покупки товаров первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства. По мере того как эти механизмы будут внедрены, официальные лица США будут оказывать давление на страны, чтобы они постепенно сокращали свои закупки российской нефти, как они это сделали с иранской нефтью, отметило издание.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%, несмотря на торговые ограничения, введенные после начала спецоперации на территории Украины. Российские энергоресурсы пользуются повышенными спросом в Азии, особенно в Индии и Китае. По оценкам экспертов, Россия зарабатывала примерно $20 млрд ежемесячно c начала 2022 г. от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки.