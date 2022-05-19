Газета
Экономика

NYT: США изучают способы лишения России доходов от продажи нефти

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новые способы лишения России доходов от продажи нефти, чтобы страна больше не являлась центральной фигурой в мировой энергетической экономике, передает издание New York Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц США.

«Предлагаемые меры включают введение предельных цен на российскую нефть, подкрепленных так называемыми вторичными санкциями, которые будут «наказывать» иностранных покупателей, не соблюдающих американские ограничения», — отмечают источники. Это позволит США блокировать таким покупателям ведение бизнеса с американскими компаниями и компаниями стран-партнеров.

По информации издания, правительство США может также лишить Россию возможности получать платежи за нефть. Вашингтон может сделать это, издав постановление, требующее, чтобы занимающиеся платежами иностранные банки переводили деньги на эскроу-счета (специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств), если они хотят избежать попадания под санкции.

В таком случае Россия сможет получить доступ к деньгам только для покупки товаров первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства. По мере того как эти механизмы будут внедрены, официальные лица США будут оказывать давление на страны, чтобы они постепенно сокращали свои закупки российской нефти, как они это сделали с иранской нефтью, отметило издание.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%, несмотря на торговые ограничения, введенные после начала спецоперации на территории Украины. Российские энергоресурсы пользуются повышенными спросом в Азии, особенно в Индии и Китае. По оценкам экспертов, Россия зарабатывала примерно $20 млрд ежемесячно c начала 2022 г. от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных