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Bloomberg: доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%

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Доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%, несмотря на торговые ограничения, введенные после начала спецоперации на территории Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА). 

«Россия зарабатывала примерно $20 млрд ежемесячно c начала 2022 г. от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки», — следует из документа. Как отметили в МЭА, поставки из России продолжают поступать, несмотря на то, что ЕС в настоящее время обсуждает запрет на импорт энергоносителей, а крупные международные нефтяные компании Shell и TotalEnergies обещают прекратить закупки.

Российские энергоресурсы пользуются повышенными спросом в Азии, особенно в Индии и Китае. Эксперты подчеркивают, что сокращение поставок продуктов переработки из России, таких как дизельное топливо, мазут и нафта, усугубило напряженность на мировых рынках. При этом запасы так называемых средних дистиллятов (некоторые виды нефтепродуктов, которые получаются в результате перегонки углеводородов, к ним относится печное и судовое топливо) находятся на самом низком уровне с 2008 г. 

«Введение эмбарго ускорит переориентацию торговых потоков, которая уже идет, и вынудит российские нефтяные компании закрыть больше скважин», — заключили в МЭА, комментируя потенциальные ограничения со стороны ЕС и других стран.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна была объявить о санкциях в рамках очередного пакета – подразумевалось, что в него войдут поэтапное эмбарго на российскую нефть и отключение от SWIFT еще нескольких банков. По данным источников Reuters, постоянным представителям стран ЕС не удалось достичь соглашения по этому вопросу. Единого решения не удалось достичь из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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