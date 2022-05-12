Bloomberg: доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%

Российские энергоресурсы пользуются повышенными спросом в Азии, особенно в Индии и Китае. Эксперты подчеркивают, что сокращение поставок продуктов переработки из России, таких как дизельное топливо, мазут и нафта, усугубило напряженность на мировых рынках. При этом запасы так называемых средних дистиллятов (некоторые виды нефтепродуктов, которые получаются в результате перегонки углеводородов, к ним относится печное и судовое топливо) находятся на самом низком уровне с 2008 г.