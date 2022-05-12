FT узнала рассчитанную ЕК стоимость отказа от энергоносителей из России

Ускоренный переход на чистые источники энергии и быстрый отказ от российских поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине обойдется ЕС в 195 млрд евро, сообщает Financial Times со ссылкой на подсчеты Еврокомиссии (ЕК). Сам орган может опубликовать соответствующие предложения и расчеты 18 мая, однако к тому моменту они могут быть скорректированы.