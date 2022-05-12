FT узнала рассчитанную ЕК стоимость отказа от энергоносителей из России
Ускоренный переход на чистые источники энергии и быстрый отказ от российских поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине обойдется ЕС в 195 млрд евро, сообщает Financial Times со ссылкой на подсчеты Еврокомиссии (ЕК). Сам орган может опубликовать соответствующие предложения и расчеты 18 мая, однако к тому моменту они могут быть скорректированы.
В документах, с которыми ознакомилась газета, говорится о необходимости ускорить сокращение потребления энергии к 2030 г. сразу на 13%, а не на 9%, как предлагалось ранее. Параллельно с этим к 2030 г. предлагается нарастить мощности зеленой энергетики до покрытия 45% всего энергопотребления (ранее планировалось 40%).
В частности, это включает более активную установку солнечных батарей — удвоение их количества к 2028 г. по сравнению с текущим уровнем. Кроме того, предлагается более широкое использование тепловых насосов, геотермальной и солнечной тепловой энергии, ветряных электростанций, расширение использования водорода и биометана.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна была объявить о санкциях в рамках очередного пакета – подразумевалось, что в него войдут поэтапное эмбарго на российскую нефть и отключение от SWIFT еще нескольких банков. По данным источников Reuters, постоянным представителям стран ЕС не удалось достичь соглашения по этому вопросу. Единого решения не удалось достичь из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.
Тем временем 11 мая Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз, согласно которому ввод генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире в 2022 г. достигнет рекордного уровня в 320 ГВт, МЭА повысило прогноз на 8% относительно оценки декабря 2021 г., одновременно повысив прогнозы по вводу ВИЭ в Китае (+16%), Евросоюзе (ЕС, +3%) и Латинской Америке (+17%).