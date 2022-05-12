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Экономика

FT узнала рассчитанную ЕК стоимость отказа от энергоносителей из России

Ведомости

Ускоренный переход на чистые источники энергии и быстрый отказ от российских поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине обойдется ЕС в 195 млрд евро, сообщает Financial Times со ссылкой на подсчеты Еврокомиссии (ЕК). Сам орган может опубликовать соответствующие предложения и расчеты 18 мая, однако к тому моменту они могут быть скорректированы.

В документах, с которыми ознакомилась газета, говорится о необходимости ускорить сокращение потребления энергии к 2030 г. сразу на 13%, а не на 9%, как предлагалось ранее. Параллельно с этим к 2030 г. предлагается нарастить мощности зеленой энергетики до покрытия 45% всего энергопотребления (ранее планировалось 40%).

В частности, это включает более активную установку солнечных батарей — удвоение их количества к 2028 г. по сравнению с текущим уровнем. Кроме того, предлагается более широкое использование тепловых насосов, геотермальной и солнечной тепловой энергии, ветряных электростанций, расширение использования водорода и биометана.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна была объявить о санкциях в рамках очередного пакета – подразумевалось, что в него войдут поэтапное эмбарго на российскую нефть и отключение от SWIFT еще нескольких банков. По данным источников Reuters, постоянным представителям стран ЕС не удалось достичь соглашения по этому вопросу. Единого решения не удалось достичь из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.

Тем временем 11 мая Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз, согласно которому ввод генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире в 2022 г. достигнет рекордного уровня в 320 ГВт, МЭА повысило прогноз на 8% относительно оценки декабря 2021 г., одновременно повысив прогнозы по вводу ВИЭ в Китае (+16%), Евросоюзе (ЕС, +3%) и Латинской Америке (+17%).

Ранее по теме: МЭА ожидает в 2022 году рекорда по вводу возобновляемой генерации
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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