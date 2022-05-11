МЭА ожидает в 2022 году рекорда по вводу возобновляемой генерации

МЭА ожидает в 2022 году рекорда по вводу возобновляемой генерацииЕвропа будет пытаться снизить зависимость от энергоресурсов из России
Ввод генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире в 2022 г. достигнет рекордного уровня в 320 ГВт, говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Renewable Energy Market, опубликованном 11 мая. Это на 8,5% больше, чем в прошлом году, когда было введено 295 ГВт ВИЭ.
МЭА повысило прогноз на 8% относительно оценки декабря 2021 г., одновременно повысив прогнозы по вводу ВИЭ в Китае (+16%), Евросоюзе (ЕС, +3%) и Латинской Америке (+17%). Прогноз по США был, наоборот, понижен на 8%.
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