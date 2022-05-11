МЭА ожидает в 2022 году рекорда по вводу возобновляемой генерации

Ввод генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире в 2022 г. достигнет рекордного уровня в 320 ГВт, говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Renewable Energy Market, опубликованном 11 мая. Это на 8,5% больше, чем в прошлом году, когда было введено 295 ГВт ВИЭ.