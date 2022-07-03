Премьер Японии Кисида допустил снижение цен на российскую нефть в два раза

«[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — сказал Кисида, выступая в Токио с речью перед выборами в верхнюю палату парламента (цитата по ТАСС).