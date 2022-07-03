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Экономика

Премьер Японии Кисида допустил снижение цен на российскую нефть в два раза

Ведомости

Предложенный странами «большой семерки» механизм ограничения цен на российскую нефть позволит снизить ее стоимость в два раза, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. 

«[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — сказал Кисида, выступая в Токио с речью перед выборами в верхнюю палату парламента (цитата по ТАСС).

Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. До этого ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю.

Ранее по теме: Еврокомиссия запретит поставки российской нефти в составе смесей

Планы западных стран ограничить стоимость российских энергоносителей – это политическое решение, которое вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок, заявил затем вице-премьер России Александр Новак. 

Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что энергоносители могут подорожать, если Москва нанесет «ответный удар» после введения механизма ограничения цены на российскую нефть, писал Bloomberg. В случае если РФ решит сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, цены на нее достигнут «стратосферических» $380 за баррель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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