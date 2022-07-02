Еврокомиссия запретит поставки российской нефти в составе смесей

При этом некоторые бленды, в составе которых присутствует нефть из РФ, смогут попасть на европейский рынок, если смешивание осуществили в третьей стране с произведенным там нефтепродуктом. Решение об эмбарго в таком случае будет зависеть от «доли российского компонента», анализировать будут каждый случай таких поставок, отмечает ЕК.