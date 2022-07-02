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Экономика

Еврокомиссия запретит поставки российской нефти в составе смесей

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) представила разъяснения, согласно которым введенное в начале июня эмбарго российской нефти дополнят запретом на поставки нефти в Евросоюз в составе смесей. Об этом со ссылкой на разъяснения ЕК сообщает РБК.

При этом некоторые бленды, в составе которых присутствует нефть из РФ, смогут попасть на европейский рынок, если смешивание осуществили в третьей стране с произведенным там нефтепродуктом. Решение об эмбарго в таком случае будет зависеть от «доли российского компонента», анализировать будут каждый случай таких поставок, отмечает ЕК.

Потребители и трейдеры из ЕС начали отказываться от покупки российской нефти после того, как Россия 24 февраля начала проведение военной спецоперации на Украине. США и Великобритания официально объявили об эмбарго на поставки российской нефти. 

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Трейдеры стали торговать так называемой латвийской нефтяной смесью, рассказали в апреле источники Bloomberg. По их словам, компания Shell не считает смесь из разных сортов нефти российской, если в составе на нее приходится менее 50%. 

Поставка российской нефти путем описанной схемы «не вызывает дополнительных юридических коллизий», но лишь до тех пор, пока на нее не обратят должное внимание европейские регуляторы, отмечали ранее эксперты. Поставки таких смесей, согласно разъяснениям ЕК, теперь подпадает под запрет, отмечает РБК.

3 июня ЕС завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов).

Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводам в те государства — члены ЕС, которые в силу своего географического положения «страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов», отмечается в заявлении. Болгария и Хорватия также получат временные льготы в отношении импорта российской нефти по морю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных