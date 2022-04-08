Shell обошла запрет на поставки российской нефти в ЕС

«Если европейские и американские регуляторы продолжат оказывать давление на российскую нефть, то рынок будет все глубже уходить в серый трейдинг», – сказал эксперт «Ведомостям». Он также добавил, что дисконт Urals к Brent, вероятнее всего, будет сохраняться на текущем уровне $20–30 за баррель. Но даже с учетом дисконта на фоне ценового ралли, начавшегося еще в 2021 г., российские экспортеры все равно остаются в плюсе, говорил ранее «Ведомостям» Симонов. По данным биржи ICE, 8 апреля июньский фьючерс Brent стоил $102 за баррель, майский фьючерс WTI – $97,4.