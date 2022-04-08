Shell обошла запрет на поставки российской нефти в ЕС

Shell обошла запрет на поставки российской нефти в ЕСПоиск обходных путей говорит о заинтересованности в сырье из России, говорят эксперты
Европейские нефтяные мейджоры нашли способ обойти ограничения на поставку нефти из России. Для этого трейдеры стали торговать так называемой латвийской нефтяной смесью, рассказали источники Bloomberg. По их словам, Shell не считает смесь из разных сортов нефти российской, если в составе на нее приходится менее 50%. То есть смесь разных сортов, в объеме которой Urals занимает 49,99%, российской не считается. Источники агентства добавляют, что компания внесла соответствующие поправки в условия контрактов.
«Ведомости» направили запрос в Shell.
Из–за того что смешивание нефти разных поставщиков происходит в порту латвийского Вентспилса, бленд нефтетрейдеры неофициально прозвали латвийским.
Потребители и трейдеры из ЕС начали отказываться от покупки российской нефти после того, как Россия 24 февраля начала проведение военной спецоперации на Украине. США и Великобритания официально объявили об эмбарго на поставки российской нефти. О необходимости рассмотреть принятие аналогичного запрета на уровне ЕС 21 марта 2022 г. заявлял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Возможный запрет на поставки нефти из России в ЕС, по оценкам экспертов, затронет не более трети от объема российского нефтяного экспорта («Ведомости» писали об этом 22 марта).
После введения санкций из–за спецоперации отказываться от закупок российской нефти начали также крупные международные нефтетрейдеры, а дисконт Urals к эталонной марке Brent составил $20–30 за баррель.
По оценкам Международного энергетического агентства, в 2021 г. совокупный спрос на нефть в Европе составил около 13 млн баррелей в сутки (б/с) из общемировых 97,5 млн б/с. По данным ЦДУ ТЭК, Россия за прошлый год экспортировала в страны дальнего зарубежья в общей сложности 214,4 млн т (порядка 1,57 млрд барр) нефти.
Попытки мейджоров обойти ограничения на поставку российской нефти вполне обоснованы в текущей геополитической ситуации, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Эксперт добавил, что «блендирование» (смешивание разных сортов) нефти осуществлялось и ранее, и до последнего времени «не вызывало каких–либо вопросов». В качестве примера эксперт привел нефть, поставляемую Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК; международная компания, транспортирующая на экспорт казахстанскую и российскую нефть), которая на 10–11% состоит из российских углеводородов. «Эта особенность всегда была хорошо известна, и даже сейчас, на фоне обострения политической обстановки, США не считают нефть КТК российской», – подчеркнул он. Симонов добавил, что сам поиск подобных обходных путей «говорит о заинтересованности иностранных компаний в российской нефти».
Поставка российской нефти путем описанной схемы, по словам управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, «не вызывает дополнительных юридических коллизий», но лишь до тех пор, пока на нее не обратят должное внимание европейские регуляторы. «Такой ход со стороны Shell можно расценивать, с одной стороны, как попытку соблюсти санкции, а с другой – сохранить энергетическую связку с одним из ключевых поставщиков. А также сохранить приемлемую отпускную цену», – считает Федюкин.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков напоминает, что ранее для осуществления поставок нефти из стран, попавших под санкции ЕС и США (в частности Ирана), применялась также и другая схема «обезличивания»: отгрузка партии нефти в европейском порту с последующей ее закупкой через нейтральных посредников.
«Если европейские и американские регуляторы продолжат оказывать давление на российскую нефть, то рынок будет все глубже уходить в серый трейдинг», – сказал эксперт «Ведомостям». Он также добавил, что дисконт Urals к Brent, вероятнее всего, будет сохраняться на текущем уровне $20–30 за баррель. Но даже с учетом дисконта на фоне ценового ралли, начавшегося еще в 2021 г., российские экспортеры все равно остаются в плюсе, говорил ранее «Ведомостям» Симонов. По данным биржи ICE, 8 апреля июньский фьючерс Brent стоил $102 за баррель, майский фьючерс WTI – $97,4.