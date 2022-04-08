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Правительство ожидает падения добычи нефти в России

Для излишков сырья придется строить новые хранилища
Матвей Катков Василий Милькин

Добыча нефти в России по итогам апреля 2022 г. снизится к предыдущему месяцу на 4–5%, сообщил 7 апреля вице-премьер РФ Александр Новак. Он уточнил, что падение связано со сменой логистики после проблем с поставками в ЕС и США и «возможными проблемами со страхованием и использованием судов» для ее транспортировки. «Все это, конечно, вносит свои коррективы, поэтому в апреле у нас будет корректировка, и я думаю, что, может быть, увидим там снижение в среднем по апрелю 4–5%», – сообщил Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер пояснил, что снижение добычи «не было директивным решением», на этот шаг пошли сами компании. Он также добавил, что на фоне геополитической напряженности придется решить вопрос создания в стране дополнительных нефтехранилищ. «Этот вопрос на повестке всегда. Есть определенные объемы, которые мы можем в резервуарах хранить и в трубопроводной системе, но, конечно, это совсем незначительно по отношению к тем объемам, которые мы добываем и реализуем на экспорт», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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