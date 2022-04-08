Правительство ожидает падения добычи нефти в России

Добыча нефти в России по итогам апреля 2022 г. снизится к предыдущему месяцу на 4–5%, сообщил 7 апреля вице-премьер РФ Александр Новак. Он уточнил, что падение связано со сменой логистики после проблем с поставками в ЕС и США и «возможными проблемами со страхованием и использованием судов» для ее транспортировки. «Все это, конечно, вносит свои коррективы, поэтому в апреле у нас будет корректировка, и я думаю, что, может быть, увидим там снижение в среднем по апрелю 4–5%», – сообщил Новак (цитата по «Интерфаксу»).