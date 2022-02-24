Газета
Политика

Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

Ее цель — защита людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»
Дарья Савенкова
Скрин-шот трансляции обращения президента на телеканале «Россия-24»

Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», сказал Путин. Обращение Путина транслировал «России-24».

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со ст. 51, ч. 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин.

По его словам, оккупация Украины не входит в планы России, но Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации страны, а также к преданию суду людей, которые совершили «многочисленные кровавые преступления против мирных жителей», в том числе россиян.

Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

Президент объявил о незамедлительном признании ДНР и ЛНР Россией

Президент также обратился к украинским военным и отметил, что они присягали на верность народу, а не «антинародной хунте, которая грабит их страну». Он призвал украинских солдат не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой. Те, кто выполнит это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям, подчеркнул Путин.

Россия, по его словам, не может чувствовать себя в безопасности, развиваться и существовать с постоянной угрозой, которая исходит от Украины. Президент также назвал неприемлемым освоение Украины Североатлантическим альянсом. По его словам, НАТО вплотную приближается к российским границам. Москва в течение 30 лет пыталась договориться о нерасширении альянса на восток, но сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Путин заявил, что Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты. «Надеюсь, что я буду услышан», — подчеркнул он. Путин выразил уверенность, что солдаты и офицеры ВС России мужественно исполнят свой долг, а власть будет работать слаженно и эффективно.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных