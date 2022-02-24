Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

Путин объявил о начале специальной военной операции в ДонбассеЕе цель — защита людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»
Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», сказал Путин. Обращение Путина транслировал «России-24».
«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со ст. 51, ч. 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин.
По его словам, оккупация Украины не входит в планы России, но Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации страны, а также к преданию суду людей, которые совершили «многочисленные кровавые преступления против мирных жителей», в том числе россиян.
Президент также обратился к украинским военным и отметил, что они присягали на верность народу, а не «антинародной хунте, которая грабит их страну». Он призвал украинских солдат не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой. Те, кто выполнит это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям, подчеркнул Путин.
Россия, по его словам, не может чувствовать себя в безопасности, развиваться и существовать с постоянной угрозой, которая исходит от Украины. Президент также назвал неприемлемым освоение Украины Североатлантическим альянсом. По его словам, НАТО вплотную приближается к российским границам. Москва в течение 30 лет пыталась договориться о нерасширении альянса на восток, но сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Путин заявил, что Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты. «Надеюсь, что я буду услышан», — подчеркнул он. Путин выразил уверенность, что солдаты и офицеры ВС России мужественно исполнят свой долг, а власть будет работать слаженно и эффективно.