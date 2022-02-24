Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

Россия, по его словам, не может чувствовать себя в безопасности, развиваться и существовать с постоянной угрозой, которая исходит от Украины. Президент также назвал неприемлемым освоение Украины Североатлантическим альянсом. По его словам, НАТО вплотную приближается к российским границам. Москва в течение 30 лет пыталась договориться о нерасширении альянса на восток, но сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Путин заявил, что Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты. «Надеюсь, что я буду услышан», — подчеркнул он. Путин выразил уверенность, что солдаты и офицеры ВС России мужественно исполнят свой долг, а власть будет работать слаженно и эффективно.