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Экономика

Путин предупредил о росте цен на нефть при введении ограничений на ее поставки

Ведомости

Цены на нефть сильно вырастут в случае ограничений объемов поставок и цены российской нефти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита в астанинском формате в Тегеране.

Президент отметил, что Западные страны в случае с нефтью «наступают на те же грабли», что и с поставками российского газа. «Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит с газом <…> Результат будет тот же самый, [что и с газом] — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).

В начале июня ЕС принял шестой пакет санкций, в который вошел постепенный отказ от нефти и нефтепродуктов из России. В декабре вступит в силу запрет на морские поставки нефти из РФ. Также страны «большой семерки» обсуждают установление потолка цен на российскую нефть. По данным Bloomberg, обсуждается диапазон в $40-60 за баррель.

16 июля помощник президента России Максим Орешкин заявил, что за последние несколько месяцев России пришлось переориентировать поставки нефти. По его словам, российские компании с этим справляются. По его мнению, текущая ситуация вызывает больше проблем у покупателей энергоресурсов, чем у России как у продавца.

18 июля Wall Street Journal сообщил, что владельцы европейских нефтяных танкеров увеличили объемы транспортировки нефти из России перед тем, как в декабре вступит запрет на ее поставки морем. По данным издания, греческие танкеры в мае и июне заходили в российские порты 151 раз, а за аналогичный период прошлого года — 89 раз. Также из-за беспрецедентного спроса выросли тарифы на транспортировку нефти: перевозка на танкере типа «Афрамакс» подорожала с $10 000 в январе до $40 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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