Путин предупредил о росте цен на нефть при введении ограничений на ее поставки
Цены на нефть сильно вырастут в случае ограничений объемов поставок и цены российской нефти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита в астанинском формате в Тегеране.
Президент отметил, что Западные страны в случае с нефтью «наступают на те же грабли», что и с поставками российского газа. «Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит с газом <…> Результат будет тот же самый, [что и с газом] — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).
В начале июня ЕС принял шестой пакет санкций, в который вошел постепенный отказ от нефти и нефтепродуктов из России. В декабре вступит в силу запрет на морские поставки нефти из РФ. Также страны «большой семерки» обсуждают установление потолка цен на российскую нефть. По данным Bloomberg, обсуждается диапазон в $40-60 за баррель.
16 июля помощник президента России Максим Орешкин заявил, что за последние несколько месяцев России пришлось переориентировать поставки нефти. По его словам, российские компании с этим справляются. По его мнению, текущая ситуация вызывает больше проблем у покупателей энергоресурсов, чем у России как у продавца.
18 июля Wall Street Journal сообщил, что владельцы европейских нефтяных танкеров увеличили объемы транспортировки нефти из России перед тем, как в декабре вступит запрет на ее поставки морем. По данным издания, греческие танкеры в мае и июне заходили в российские порты 151 раз, а за аналогичный период прошлого года — 89 раз. Также из-за беспрецедентного спроса выросли тарифы на транспортировку нефти: перевозка на танкере типа «Афрамакс» подорожала с $10 000 в январе до $40 000.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса