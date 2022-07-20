Путин предупредил о росте цен на нефть при введении ограничений на ее поставки

Президент отметил, что Западные страны в случае с нефтью «наступают на те же грабли», что и с поставками российского газа. «Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит с газом <…> Результат будет тот же самый, [что и с газом] — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).