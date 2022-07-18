Минфин предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше $60 за баррель

Сверхдоходы бюджета при предлагаемых Минфином параметрах бюджетного правила и цене нефти на нынешних уровнях составят 2,5–4,5 трлн руб. в год, оценил макроаналитик АО «Райффайзенбанк» Станислав Мурашов. Столь высокий разброс, по его словам, связан с тем, что нет окончательной ясности, как будут рассчитываться сверхдоходы от продажи газа, доля которых в общем объеме нефтегазовых поступлений растет, а также с в целом непрогнозируемой стоимостью Urals. Так или иначе, рынку будет сложно переварить столь существенный объем интервенций, поскольку закупки доллара и евро исключены, отметил он. Если емкости рынка валют дружественных стран хватит, то влияние на рубль будет существенным: интервенции ослабят курс к доллару на 10–20 руб., полагает экономист. Возобновление бюджетного правила оправданно не только в контексте влияния на курс: как минимум, есть потребность пополнять ФНБ, резюмировал Мурашов.