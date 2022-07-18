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WSJ сообщила о росте перевозок нефти из России из-за санкций ЕС

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Владельцы нефтяных танкеров из Европы увеличили объемы транспортировки нефти из России перед тем, как в декабре вступит в силу эмбарго Евросоюза, сообщил The Wall Street Journal.

Издание рассказало, что греческие танкеры в мае и июне заходили в российские порты 151 раз, а за аналогичный период прошлого года — 89 раз. Издание отметило, что из-за беспрецедентного спроса на нефть тарифы на ее транспортировку выросли в несколько раз: стоимость перевозки на танкере типа «Афрамакс» выросла с $10 000 в январе в среднем до $40 000.

Ранее Евросоюз принял шестой пакет санкций, в котором прописан постепенный отказ ЕС от нефти и нефтепродуктов из России. В декабре вступит в силу запрет на морские поставки нефти из РФ. Также страны «большой семерки» обсуждают установление потолка цен на российскую нефть. По данным Bloomberg, обсуждается диапазон в $40-60 за баррель. 

16 июля помощник президента России Максим Орешкин заявил, что за последние несколько месяцев России пришлось переориентировать поставки нефти. По его словам, российские компании с этим справляются. Он выразил мнение, что текущая ситуация вызывает больше проблем у покупателей энергоресурсов, чем у России как у продавца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных