WSJ сообщила о росте перевозок нефти из России из-за санкций ЕС
Владельцы нефтяных танкеров из Европы увеличили объемы транспортировки нефти из России перед тем, как в декабре вступит в силу эмбарго Евросоюза, сообщил The Wall Street Journal.
Издание рассказало, что греческие танкеры в мае и июне заходили в российские порты 151 раз, а за аналогичный период прошлого года — 89 раз. Издание отметило, что из-за беспрецедентного спроса на нефть тарифы на ее транспортировку выросли в несколько раз: стоимость перевозки на танкере типа «Афрамакс» выросла с $10 000 в январе в среднем до $40 000.
Ранее Евросоюз принял шестой пакет санкций, в котором прописан постепенный отказ ЕС от нефти и нефтепродуктов из России. В декабре вступит в силу запрет на морские поставки нефти из РФ. Также страны «большой семерки» обсуждают установление потолка цен на российскую нефть. По данным Bloomberg, обсуждается диапазон в $40-60 за баррель.
16 июля помощник президента России Максим Орешкин заявил, что за последние несколько месяцев России пришлось переориентировать поставки нефти. По его словам, российские компании с этим справляются. Он выразил мнение, что текущая ситуация вызывает больше проблем у покупателей энергоресурсов, чем у России как у продавца.
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