WSJ сообщила о росте перевозок нефти из России из-за санкций ЕС

Издание рассказало, что греческие танкеры в мае и июне заходили в российские порты 151 раз, а за аналогичный период прошлого года — 89 раз. Издание отметило, что из-за беспрецедентного спроса на нефть тарифы на ее транспортировку выросли в несколько раз: стоимость перевозки на танкере типа «Афрамакс» выросла с $10 000 в январе в среднем до $40 000.