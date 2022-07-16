Орешкин рассказал о переориентации экспорта российской нефти
России пришлось за несколько последних месяцев переориентировать поставки нефти, компании с этим успешно справляются, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
«У нас с добычей нефти все хорошо, она существенно увеличилась. Да, пришлось за последние несколько месяцев переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются. Тут вот периодически какие-то фантазии с западной стороны слышны о том, что цены ограничить, какие-то потолки ввести, но как бы не хотят покупать – пусть не покупают», — сказал Орешкин (цитата по «РИА Новости»).
Помощник российского президента также упомянул ситуацию с газопроводом «Северный поток». По его словам, следить за техническим состоянием турбин входит в обязательства немецкой стороны. «Отвезли в Канаду, она там застряла, ну не хотите — не надо. То есть большой потребности в условиях переизбытка иностранной валюты, наличия других партнеров — азиатских, из арабских стран и так далее, латиноамериканских — у России нет», — добавил Орешкин.
Он выразил мнение, что текущая ситуация вызывает больше проблем у покупателей энергоресурсов, чем у России как у продавца.
Россия стала переориентировать поставки нефти на азиатские рынки в марте – апреле текущего года в связи с отказом западных стран покупать российское сырье из-за СВО. США и Великобритания объявили полное эмбарго на российскую нефть еще в начале марта, а Евросоюз лишь 31 мая смог согласовать частичный запрет на морские поставки нефти из России в рамках шестого пакета антироссийских санкций. В то же время ограничения для поставок по нефтепроводу «Дружба» мощностью 720 000 барр./сутки в ближайшее время вводиться не будут, писали «Ведомости».
15 июля Bloomberg сообщил, что правительство России планирует разработать свой эталонный сорт нефти в 2023 г. и запустить торговлю нефтью на национальной платформе в октябре.
Сейчас недружественные страны во главе с США намерены сформировать картель покупателей и ограничить доходы Москвы от экспорта нефти за счет введения искусственного потолка цены на нее. США добиваются установления лимита цен на российскую нефть на таком уровне, при котором России будет выгодно продолжать добычу, сообщила 13 июля глава американского минфина Джанет Йеллен.