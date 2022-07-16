Орешкин рассказал о переориентации экспорта российской нефти

«У нас с добычей нефти все хорошо, она существенно увеличилась. Да, пришлось за последние несколько месяцев переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются. Тут вот периодически какие-то фантазии с западной стороны слышны о том, что цены ограничить, какие-то потолки ввести, но как бы не хотят покупать – пусть не покупают», — сказал Орешкин (цитата по «РИА Новости»).