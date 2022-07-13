Доходы от экспорта нефти из России растут вопреки снижению поставок

Доходы от экспорта нефти из России растут вопреки снижению поставокЭтому способствуют высокие цены и переориентация на рынки Азии
Экспорт российской нефти в июне 2022 г. снизился на 250 000 барр./сутки до 7,4 млн барр./сутки – самого низкого показателя с августа прошлого года, сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) от 13 июля. При этом, по данным организации, экспортная выручка России от реализации нефти на фоне высоких цен увеличилась на $700 млн и достигла $20,4 млрд.
В январе – июне Россия экспортировала в среднем 7,75 млн барр./сутки. Поставки в Евросоюз (ЕС) снизились на 33% до 1,8 млн барр./сутки с февраля к концу июня, а в Китай и Индию, напротив, за тот же период выросли на 6% и 88% до 1,8 млн и 0,8 млн барр/сутки соответственно. При этом, по данным МЭА, в июне российский экспорт нефти в Китай и Индию снизился на 175 000 барр./сутки по сравнению с маем.
«Тем не менее, учитывая, что объемы поставок в неизвестные пункты назначения также выросли на 540 000 барр./сутки, слишком рано говорить о реальном падении экспорта в Китай и Индию», – уточняется в отчете МЭА.
Аналитики агентства отмечают, что в июне Россия «снова удивила своим объемом добычи нефти», обеспечив крупнейшее в мире увеличение предложения, поэтому рост внутреннего потребления в значительной степени компенсировал снижение экспорта. По данным агентства, объем производства нефти, газового конденсата и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, используется как сырье в нефтехимии. – «Ведомости») в России в июне вырос на 490 000 барр./сутки и достиг 11,07 млн барр./сутки. Это всего на 330 000 барр./сутки ниже уровня добычи до начала специальной военной операции (СВО) на Украине.
8 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по вопросам ТЭКа сообщил, что уровень добычи нефти с газовым конденсатом в июне текущего года достиг 10,7 млн барр./сутки, что на 500 000 барр./сутки выше уровня мая. Этот показатель ниже оценки МЭА, но, приводя статистику, Путин не упоминал ШФЛУ. «В целом с начала года уровень добычи нефти превысил показатель предыдущего года на 3,5%», – подчеркнул президент.
Как писали «Ведомости», Россия стала переориентировать поставки нефти на азиатские рынки в марте – апреле текущего года в связи с отказом западных стран покупать российское сырье из-за СВО. США и Великобритания объявили полное эмбарго на российскую нефть еще в начале марта, а Евросоюз лишь 31 мая смог согласовать частичный запрет на морские поставки нефти из РФ в рамках шестого пакета антироссийских санкций. В то же время ограничения для поставок по нефтепроводу «Дружба» мощностью 720 000 барр./сутки в ближайшее время вводиться не будут.
В результате введенных ограничений российская марка нефти Urals стала выгодной для потребителей, так как торговалась с дисконтом к Brent (в среднем скидка достигала $30 на баррель). По сравнению с концом февраля к началу июля эталонная североморская Brent подорожала на 21% до $112 за баррель, американская WTI – на 9,5% до $106 за баррель. На 13 июля стоимость Brent составляет $100/барр., WTI – $96/барр.
Сейчас недружественные страны во главе с США намерены сформировать картель покупателей и ограничить доходы РФ от экспорта нефти за счет введения искусственного потолка цены на нее. США добиваются установления лимита цен на российскую нефть на таком уровне, при котором Москве будет выгодно продолжать добычу, сообщила 13 июля глава американского минфина Джанет Йеллен. «Мы слышали, что некоторые выражали обеспокоенность в связи с тем, что Россия может попросту прекратить добычу. Я бы сказала, что в качестве ответа со стороны России это не имеет особого смысла. Мы рассчитываем установить ценовой лимит на таком уровне, при котором России будет явно выгодно продолжать добычу», – сказала Йеллен (цитата по «РИА Новости»).
Ранее лидеры стран «большой семерки» также заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов ожидает дальнейшего снижения российского нефтяного экспорта и в июле. При этом, уточняет он, доходы бюджета останутся сильными за счет роста экспортной пошлины на 23%, что дает дополнительно около $1,42 с каждого экспортируемого барреля. «Снижение экспорта может быть частично компенсировано ростом сезонного спроса на внутреннем рынка, но осенью ситуация может стать более напряженной», – допускает он.
Аналитик «Финама» Алексей Потавин также ожидает снижения экспортных поставок российской нефти во втором полугодии. «Главная интрига кроется в планах западных стран ограничить цены на российскую нефть. Реакция российских властей на это весьма четко говорит, что РФ добровольно не пойдет в поставленную ценовую ловушку и поднимет ставки в противостоянии Западу, сокращая свою добычу», – отмечает он.
По прогнозам «Финама», до конца 2022 г. котировки нефти марки Brent останутся в диапазоне $90-115/барр. Галактионов из БКС предполагает снижение цен до $80–90 за баррель.