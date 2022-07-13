Доходы от экспорта нефти из России растут вопреки снижению поставок

Сейчас недружественные страны во главе с США намерены сформировать картель покупателей и ограничить доходы РФ от экспорта нефти за счет введения искусственного потолка цены на нее. США добиваются установления лимита цен на российскую нефть на таком уровне, при котором Москве будет выгодно продолжать добычу, сообщила 13 июля глава американского минфина Джанет Йеллен. «Мы слышали, что некоторые выражали обеспокоенность в связи с тем, что Россия может попросту прекратить добычу. Я бы сказала, что в качестве ответа со стороны России это не имеет особого смысла. Мы рассчитываем установить ценовой лимит на таком уровне, при котором России будет явно выгодно продолжать добычу», – сказала Йеллен (цитата по «РИА Новости»).