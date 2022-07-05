Нефть, инфляция и Господь Бог

Нефть, инфляция и Господь БогКак Джо Байден поссорился с американскими нефтяниками
Не нужно особо разбираться в политике, чтобы понимать, что рейтинг президента США и цены на бензин связаны, заявил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома. И действительно, в 2016 г. Северо-Западный университет (Иллинойс) высчитал, что каждые 10 центов уменьшают популярность президента на 0,6 п. п. Год назад средняя стоимость галлона (3,79 л) в США была $3,07. Сейчас галлон бензина Regular стоит около $4,8, причем во всех западных штатах и Иллинойсе цена зашкаливает за $5. Например, в Калифорнии сейчас галлон продается по $6,24. Рекорд был поставлен 14 июня: в среднем по стране бензин стоил $5,016 за галлон (данные аналитического сайта AAA Gas Prices). Для сравнения: до сих пор самая высокая средняя стоимость галлона была зарегистрирована в июле 2008 г. – $4,11.
Естественно, это беспокоит президента США Джо Байдена. «В этом году ExxonMobil заработала больше денег, чем Господь Бог» – вот что он сказал, отвечая 10 июня на вопросы после речи, посвященной высокой инфляции. В ответ ExxonMobil сообщила, что проинформировала администрацию президента о запланированных инвестициях в увеличение добычи и переработки. Через четыре дня Байден отправил главам нефтяных компаний Shell, Valero, Marathon, Phillips 66, BP America, Chevron и ExxonMobil письмо. «Нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин несет главную ответственность за огромные финансовые трудности, которые испытывает американский народ, – говорится в нем. – Но в условиях войны, которая привела к повышению цен на бензин более чем на $1,70 за галлон, исторически высокие прибыли нефтеперерабатывающих заводов усугубляют эти трудности».