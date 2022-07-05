Нефть, инфляция и Господь Бог

Не нужно особо разбираться в политике, чтобы понимать, что рейтинг президента США и цены на бензин связаны, заявил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома. И действительно, в 2016 г. Северо-Западный университет (Иллинойс) высчитал, что каждые 10 центов уменьшают популярность президента на 0,6 п. п. Год назад средняя стоимость галлона (3,79 л) в США была $3,07. Сейчас галлон бензина Regular стоит около $4,8, причем во всех западных штатах и Иллинойсе цена зашкаливает за $5. Например, в Калифорнии сейчас галлон продается по $6,24. Рекорд был поставлен 14 июня: в среднем по стране бензин стоил $5,016 за галлон (данные аналитического сайта AAA Gas Prices). Для сравнения: до сих пор самая высокая средняя стоимость галлона была зарегистрирована в июле 2008 г. – $4,11.