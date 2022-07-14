Reuters: Саудовская Аравия за апрель - июнь удвоила импорт топлива из России

Президент США Джо Байден должен посетить Саудовскую Аравию в конце этой недели. Во время визита, как ожидается, он будет добиваться увеличения поставок нефти из королевства на мировые рынки, чтобы помочь снизить цены на нефть, которые усугубили инфляцию во всем мире.