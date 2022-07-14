Reuters: Саудовская Аравия за апрель - июнь удвоила импорт топлива из России
Саудовская Аравия за период с апреля по июнь импортировала 647 000 т российского топлива, сообщает Reuters со ссылкой на рыночные данные и комментарии трейдеров. За аналогичный период 2021 г. страна импортировала порядка 320 000 т.
Агентство пишет, что минэнерго России и Саудовской Аравии отказались давать комментарии по поводу роста поставок топлива. Также Reuters отмечает, что за весь 2021 г. Саудовская Аравия импортировала 1,05 млн т российского мазута.
Президент США Джо Байден должен посетить Саудовскую Аравию в конце этой недели. Во время визита, как ожидается, он будет добиваться увеличения поставок нефти из королевства на мировые рынки, чтобы помочь снизить цены на нефть, которые усугубили инфляцию во всем мире.
Лидеры стран G7 ранее заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. По мнению вице-премьера России Александра Новака, это решение вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок.