Нефть дешевеет на опасениях глобальной рецессии

Нефть дешевеет на опасениях глобальной рецессииПадение цен может продолжиться до уровня $80 за баррель
Мировые котировки на нефть постепенно снижаются. 14 июля сентябрьский фьючерс на нефть эталонной марки Brent опускался до $97,1/барр., что на $2,4 (или на 2,5%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. Стоимость фьючерса на американский сорт WTI снижалась до $93,6/барр. (-2,8% к предыдущей сессии). На 15:00 мск Brent стоила $97,2/барр. WTI – $94/барр.
Brent подешевела после того, как данные о растущей инфляции в США укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное повышение процентных ставок, сообщает 14 июля Bloomberg. «Опасения по поводу влияния высокой инфляции на экономический рост и спрос на нефть заметно растут», – приводит агентство слова аналитика брокерской компании PVM Oil Associates Ltd Тамаса Варги. Потребительская инфляция в США по итогам июня обновила рекорд 1981 г., достигнув 9,1%, следует из данных минтруда США.
Ранее аналитики американского банка Citigroup Inc. прогнозировали, что к концу текущего года мировые цены на нефть могут упасть до уровня $65/барр. из-за рецессии в мировой экономике, которая приведет к разрушению спроса. Этот прогноз был основан на сценарии, который исключал интервенции стран ОПЕК+ на рынке и предполагал снижение инвестиций в нефтегазовую отрасль.
Как писали «Ведомости», из-за начала специальной военной операции (СВО) на Украине многие западные страны стали отказываться от импорта российской нефти. США и Великобритания объявили полное эмбарго на российскую нефть еще в начале марта, а Евросоюз лишь 31 мая смог согласовать частичный запрет на морские поставки нефти из РФ в рамках шестого пакета антироссийских санкций. В то же время ограничения для поставок по нефтепроводу «Дружба» мощностью 720 000 барр./сутки вступят в конце февраля 2023 г.
Но, как отмечало в своем июньском отчете Международное энергетическое агентство (МЭА), попытки «наказать Москву» при помощи запрета на импорт нефти из России «только усугубили кризис предложения и привели к росту цен». С февраля по июнь стоимость Brent выросла на 31% до $121/барр., а WTI – на 22% до $118.
Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова связывает падение цен на нефть с опасениями по поводу сокращения спроса на углеводороды в условиях потенциального замедления крупнейших экономик мира. «Факт ограниченного предложения нефти после введения антироссийских санкций был учтен в ценах, в связи с чем риски смещаются в сторону понижательных», – уточняет она.
Кожухова также отмечает, что цены могут закрепиться ниже $80/барр., если не будет позитивных сигналов в отношении замедления инфляции в западных экономиках и приостановки ужесточающих монетарных мер.
По оценке управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, к концу текущего года цены на нефть снизятся до $80–85/барр. из-за долгосрочной рецессии в большинстве развитых стран. «Против цены на нефть также сыграло заявление главы ВОЗ об угрозе повторной пандемии [COVID-19]. Если она действительно начнется, рецессия может превратиться в полноценный экономический спад не только в странах G7, но и в Китае», – поясняет он.