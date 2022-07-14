Нефть дешевеет на опасениях глобальной рецессии

Как писали «Ведомости», из-за начала специальной военной операции (СВО) на Украине многие западные страны стали отказываться от импорта российской нефти. США и Великобритания объявили полное эмбарго на российскую нефть еще в начале марта, а Евросоюз лишь 31 мая смог согласовать частичный запрет на морские поставки нефти из РФ в рамках шестого пакета антироссийских санкций. В то же время ограничения для поставок по нефтепроводу «Дружба» мощностью 720 000 барр./сутки вступят в конце февраля 2023 г.