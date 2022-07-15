Bloomberg узнал о подготовке Россией плана создания эталона нефти

Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют установить потолок цен на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. 14 июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон хочет установить такую цену на нефть, чтобы России было выгодно ее добывать. По данным Bloomberg, западные союзники обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что такое решение вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок.