Bloomberg узнал о подготовке Россией плана создания эталона нефти
Правительство России планирует разработать свой эталонный сорт нефти в 2023 г. и запустить торговлю нефтью на национальной платформе в октябре, сообщил Bloomberg со ссылкой на документ. Согласно плану, страна будет привлекать иностранных партнеров к покупке нефти, чтобы достичь достаточных объемов торговли для установления ценового ориентира с марта по июль 2023 г.
Такие планы активизировались после того, как западные страны ввели ряд санкций в отношении российской нефти в ответ на спецоперацию на Украине. Россия экспортирует нефть под брендом Urals, цена которой выражена в виде скидки на североморскую эталонную нефть марки Brent. После начала спецоперации эта скидка значительно выросла, потому что санкции снизили привлекательность Urals.
Два российских анонимных чиновника подтвердили, что работа над созданием эталонной российской нефти продолжается, потому что Россия хочет гарантировать, что сможет торговать нефтью без внешнего давления и ограничений. По словам одного из них, планы G7 ввести потолок цены на российскую нефть еще раз доказали необходимость независимого российского эталона нефти.
Исполнительный директор одной из российских нефтедобывающих компаний подтвердил, что такие переговоры ведутся. В документе говорится, что предложение находится на ранней стадии – властям еще нужно определить, нужны ли стране дополнительные правовые рамки для торговли на собственной платформе. Минэнерго России не ответило на запрос издания.
Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют установить потолок цен на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. 14 июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон хочет установить такую цену на нефть, чтобы России было выгодно ее добывать. По данным Bloomberg, западные союзники обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что такое решение вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок.
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