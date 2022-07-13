Минфин США: предельная цена на российскую нефть должна быть выгодной для добычи
США хотят установить такую предельную цену на российскую нефть, при которой России будет выгодно продолжать добычу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.
«Мы слышали, что некоторые выражали обеспокоенность в связи с тем, что Россия может попросту прекратить добычу. Я бы сказала, что в качестве ответа со стороны России это не имеет особого смысла. Мы рассчитываем установить ценовой лимит на таком уровне, при котором России будет явно выгодно продолжать добычу», – сказала Йеллен в интервью газете The Wall Street Journal.
Также она рассказала, что обсуждала перспективу установления предельной цены с вице-премьером КНР Лю Хэ. По словам Йеллен, стороны договорились продолжить контакты в этом направлении. «Они выслушали нас и выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса», – сказала глава минфина.
Лидеры стран G7 ранее заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. По мнению вице-премьера России Александра Новака, это решение вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок.
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по добыче нефти. 3 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что стоимость российской нефти может быть снижена в два раза. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в ответ на это заявил, что у Японии в таком случае не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2».
6 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США и союзники обсуждают возможность ограничить цену на российскую нефть в размере от $40 до $60 за баррель. При этом администрация Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким, поскольку страны Запада хотят сократить доходы России, а не прийти к очередному скачку цен на нефть из-за плохо просчитанных мер.
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