МЭА зафиксировало рост добычи нефти в России в июне

При этом добыча нефти в июне упала в сравнении с показателями до начала специальной военной операции на 330 тыс. баррелей. Ожидается, что среднегодовая добыча нефти в 2022 г. в России составит порядка 10,6 млн баррелей в сутки, что ниже показателей 2021 г. на 260 тыс. баррелей в сутки.