МЭА зафиксировало рост добычи нефти в России в июне
Международное энергетическое агентство (МЭА) зафиксировало рост добычи нефти и конденсата в России на 490 тыс. баррелей в сутки, говорится на официальном сайте агентства. По их данным ежедневная добыча по стране достигла 11,07 млн баррелей.
При этом добыча нефти в июне упала в сравнении с показателями до начала специальной военной операции на 330 тыс. баррелей. Ожидается, что среднегодовая добыча нефти в 2022 г. в России составит порядка 10,6 млн баррелей в сутки, что ниже показателей 2021 г. на 260 тыс. баррелей в сутки.
«Мы ожидаем, что добыча нефти в России уменьшится в июле вместе с ожидаемым снижением загрузки НПЗ, и полагаем, что она будет продолжать постепенно снижаться по мере поэтапного развертывания эмбарго ЕС на российскую нефть», — говорится в докладе.
С конца февраля 2022 г. после начала специальной военной операции на Украине страны США и страны Евросоюза начали вводить против России санкции. В марте США отказались от импорта нефти из России, об этом объявил президент страны Джо Байден. В июне лидеры Евросоюза пришли к согласию о необходимости отказа от 90% российской нефти.
Правительство России, в свою очередь, называет санкции Запада незаконными. «Незаконные меры, введенные против России, создают нам трудности. Это очевидный факт. Но вовсе не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России», — заявил 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.
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