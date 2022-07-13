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Экономика

МЭА зафиксировало рост добычи нефти в России в июне

Ведомости

Международное энергетическое агентство (МЭА) зафиксировало рост добычи нефти и конденсата в России на 490 тыс. баррелей в сутки, говорится на официальном сайте агентства. По их данным ежедневная добыча по стране достигла 11,07 млн баррелей.

При этом добыча нефти в июне упала в сравнении с показателями до начала специальной военной операции на 330 тыс. баррелей. Ожидается, что среднегодовая добыча нефти в 2022 г. в России составит порядка 10,6 млн баррелей в сутки, что ниже показателей 2021 г. на 260 тыс. баррелей в сутки.

«Мы ожидаем, что добыча нефти в России уменьшится в июле вместе с ожидаемым снижением загрузки НПЗ, и полагаем, что она будет продолжать постепенно снижаться по мере поэтапного развертывания эмбарго ЕС на российскую нефть», — говорится в докладе.

С конца февраля 2022 г. после начала специальной военной операции на Украине страны США и страны Евросоюза начали вводить против России санкции. В марте США отказались от импорта нефти из России, об этом объявил президент страны Джо Байден. В июне лидеры Евросоюза пришли к согласию о необходимости отказа от 90% российской нефти.

Правительство России, в свою очередь, называет санкции Запада незаконными. «Незаконные меры, введенные против России, создают нам трудности. Это очевидный факт. Но вовсе не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России», — заявил 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных