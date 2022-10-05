ОПЕК+ резко сократила квоты на добычу нефти и продлила сделку до 2024 года

ОПЕК+ резко сократила квоты на добычу нефти и продлила сделку до 2024 годаРост нефтяных котировок позволит поддержать инвестиции в отрасли
Страны – участницы соглашения ОПЕК+ снизят квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Об этом говорится в сообщении по результатам министерской встречи ОПЕК+, прошедшей 5 октября. Представители стран – участниц картеля, включая Россию, которую представлял вице-премьер Александр Новак, впервые с марта 2020 г. встретились в Вене лично.
Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка», отмечается в сообщении.
Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что нефтяная отрасль сейчас испытывает недостаток инвестиций и свободных мощностей по добыче, а один из механизмов регулировать инвестиции в добычу – цена на нефть.
Общая квота добычи стран альянса составит 41,86 млн барр./сутки. Это примерно соответствует уровню апреля 2022 г., когда квота составляла 41,7 млн барр./сутки.
Половина сокращения придется на две страны – Россию и Саудовскую Аравию. Их квоты сокращены на 526 000 барр./сутки до 10,48 млн барр./сутки соответственно. Квота Ирака сокращена на 220 000 барр./сутки, ОАЭ – на 160 000 барр./сутки и Кувейта – на 135 000 барр./сутки.
Участники встречи также договорились продлить соглашение, действие которого завершалось в конце 2022 г., до 31 декабря 2023 г. Срок, когда страны, не полностью исполняющие обязательства по снижению добычи, могут компенсировать эти объемы, продлен до 31 марта 2023 г. Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 4 декабря 2022 г. Министерские встречи теперь будут проводиться не ежемесячно, а раз в полгода. Министерский мониторинговый комитет будет собираться раз в два месяца.
Текущее соглашение ОПЕК+ было достигнуто в апреле 2020 г. после развала предыдущей сделки и обвала котировок нефти Brent с $60/барр. до $23/барр. Тогда нефтедобывающие страны срочно договорились о новой сделке и с 1 мая 2020 г. сократили добычу на 9,7 млн барр./сутки. Затем ОПЕК+ постепенно наращивала квоту вплоть до сентября этого года.
На предыдущей встрече, в сентябре, страны ОПЕК+ впервые с момента заключения текущей сделки весной 2020 г. снизили квоту на добычу нефти: в октябре она сокращена на 100 000 барр./сутки до уровня августа. Страны ОПЕК+ тогда объяснили это решение необходимостью поддержать стабильность рынка и эффективность его функционирования.
Страны картеля решили существенно снизить квоту на добычу вопреки призыву стран «большой семерки» (G7, входят США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) ее нарастить. Он прозвучал 2 сентября, когда министры финансов стран G7 заявили о планах ввести потолок цен на российскую нефть, который будет касаться также ее транспортировки и страхования. Планируется, что ограничение цен на нефть из РФ вступит в силу одновременно с запретом ее морских поставок в ЕС – 5 декабря. Представители стран ЕС согласовали ограничение цен 5 октября.
В преддверии встречи министров стран ОПЕК+ в октябре американские чиновники снова пытались пролоббировать свои интересы на Ближнем Востоке, сообщал 4 октября CNN со ссылкой на свои источники. По их данным, сотрудники Белого дома в последние несколько дней посетили Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы убедить их проголосовать против снижения квот на добычу нефти.
Сейчас фактический уровень добычи стран ОПЕК+ отстает от установленных квот. По данным Международного энергетического агентства, в августе добыча стран ОПЕК+ была на 3,4 млн барр./сутки ниже планового уровня.
Существенное сокращение квот на добычу ОПЕК+ напрямую связано с желанием картеля удержать цены на нефть выше отметки в $90/барр., считает аналитик Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Средняя стоимость Brent снизилась с пикового значения в $120/барр. в июне до $90/барр. в сентябре. Это связано с ужесточением монетарной политики ФРС США, которая в сентябре в пятый раз с начала года повысила ставку по федеральным фондам (с 0,25% в начале 2022 г. до 3,25% в сентябре).
С ним согласен и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его оценке, фактическое сокращение добычи ОПЕК+ будет ниже – примерно на 1 млн барр./сутки, так как в реальности сократят добычу лишь несколько стран альянса, в первую очередь Саудовская Аравия. У большинства же стран, в том числе России, квота приблизится к фактической добыче.
Решение ОПЕК+ снизить квоту на добычу нефти – выигрыш для российских нефтекомпаний, потому что они получат более высокие цены на нефть, не сокращая при этом собственную добычу, считает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит. Россия отстает от своей месячной квоты на 1,3 млн барр./сутки, отмечает Смит, поэтому снижение квоты примерно на 500 000 барр./сутки теоретически позволит РФ увеличить производство и экспорт, если она сможет найти новых покупателей на свою нефть.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков отмечает, что ОПЕК+ отстает от квот на добычу на 3,58 млн барр./сутки, поэтому снижение квоты на 2 млн барр./сутки существенно не повлияет на баланс спроса и предложения на рынке и окажет на него «скорее психологический эффект».
Аналитик «Финама» Андрей Маслов считает, что на фоне санкций в отношении российской нефти и снижения квот на добычу ОПЕК+ мировые цены на нефть могут вырасти до $110–120/барр. По оценке Юшкова, в случае сочетания ряда факторов, таких как прекращение поставок российской нефти в ЕС из-за потолка цен и рост импорта со стороны США, к концу 2022 г. цены на нефть могут подскочить до $120–130/барр. В июле JPMorgan Chase прогнозировал рост цен на нефть до $380/барр. в случае сокращения добычи в России на 5 млн барр./сутки.
Цена на нефть отреагировала на решение ОПЕК+ ростом. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent 5 октября выросла почти на 2% до $93,27 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE на 18.00 мск.