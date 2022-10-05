ОПЕК+ резко сократила квоты на добычу нефти и продлила сделку до 2024 года

Существенное сокращение квот на добычу ОПЕК+ напрямую связано с желанием картеля удержать цены на нефть выше отметки в $90/барр., считает аналитик Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Средняя стоимость Brent снизилась с пикового значения в $120/барр. в июне до $90/барр. в сентябре. Это связано с ужесточением монетарной политики ФРС США, которая в сентябре в пятый раз с начала года повысила ставку по федеральным фондам (с 0,25% в начале 2022 г. до 3,25% в сентябре).