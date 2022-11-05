Блинкен заявил, что Россия не перестанет продавать нефть при введении потолка цен

«Россия будет принимать любые решения, но я думаю, что она будет заинтересована в том, чтобы продолжать продавать энергию. И опять же, это хороший механизм как для того, чтобы энергоносители оставались на рынке, так и для того, чтобы выгоды, которые получает Россия, имели потолок», — заявил Блинкен.