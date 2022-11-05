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Экономика

Блинкен заявил, что Россия не перестанет продавать нефть при введении потолка цен

Ведомости

После установления потолка цен на нефть Москва будет продолжать продавать ее странам, которые ввели такой механизм, считает госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам заседания глав МИД стран G7.

Таким образом Блинкен ответил на вопрос о последствиях для США введения ценового потолка на российскую нефть. В Кремле ранее заявили, что Москва приостановит продажу энергоресурсов странам, которые присоединятся к ограничениям. Госсекретарь США напомнил, что потолок цен на нефть преследует двоякую цель. 

«Она заключается в обеспечении того, чтобы энергия продолжала поступать на рынок для удовлетворения спроса, — таков был наш подход с самого начала», — сказал Блинкен.

Кроме того, западные страны стремятся ограничить доход российских властей от продажи энергии и финансирование спецоперации на Украине.

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«Россия будет принимать любые решения, но я думаю, что она будет заинтересована в том, чтобы продолжать продавать энергию. И опять же, это хороший механизм как для того, чтобы энергоносители оставались на рынке, так и для того, чтобы выгоды, которые получает Россия, имели потолок», — заявил Блинкен.

13 октября в минфине США предложили установить предельную цену на нефть из России на отметке в районе $60 за баррель. Глава минфина США Джанет Йеллен говорила, что это позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи. Страны «большой семерки» и Австралия 3 ноября договорились ввести фиксированную цену на нефть из России, а не устанавливать плавающую ставку, передавал Reuters со ссылкой на источники.

Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных