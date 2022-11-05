Блинкен заявил, что Россия не перестанет продавать нефть при введении потолка цен
После установления потолка цен на нефть Москва будет продолжать продавать ее странам, которые ввели такой механизм, считает госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам заседания глав МИД стран G7.
Таким образом Блинкен ответил на вопрос о последствиях для США введения ценового потолка на российскую нефть. В Кремле ранее заявили, что Москва приостановит продажу энергоресурсов странам, которые присоединятся к ограничениям. Госсекретарь США напомнил, что потолок цен на нефть преследует двоякую цель.
«Она заключается в обеспечении того, чтобы энергия продолжала поступать на рынок для удовлетворения спроса, — таков был наш подход с самого начала», — сказал Блинкен.
Кроме того, западные страны стремятся ограничить доход российских властей от продажи энергии и финансирование спецоперации на Украине.
«Россия будет принимать любые решения, но я думаю, что она будет заинтересована в том, чтобы продолжать продавать энергию. И опять же, это хороший механизм как для того, чтобы энергоносители оставались на рынке, так и для того, чтобы выгоды, которые получает Россия, имели потолок», — заявил Блинкен.
13 октября в минфине США предложили установить предельную цену на нефть из России на отметке в районе $60 за баррель. Глава минфина США Джанет Йеллен говорила, что это позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи. Страны «большой семерки» и Австралия 3 ноября договорились ввести фиксированную цену на нефть из России, а не устанавливать плавающую ставку, передавал Reuters со ссылкой на источники.
Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
12 октября президент России Владимир Путин заявил, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».