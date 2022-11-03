Великобритания введет запрет на услуги по транспортировке российской нефти
Великобритания введет с 5 декабря запрет на оказание услуг по транспортировке российской нефти, если только она не покупается по максимальной цене, установленной западными странами, или ниже ее, передает агентство Reuters.
Правительство королевства заявило что запрет, который вступит в силу с 5 декабря, распространяется на услуги, которые оказывают действующие в Великобритании компании, включая страхование, посредничество и перевозку нефти.
«Мы запретили импорт российской нефти в Великобритании и движемся с хорошей скоростью в направлении того, чтобы добиться окончательного отказа от нее», - заявил министр финансов страны Джереми Хант.
В сентябре агентство Bloomberg писало, что Великобритания пытается заключить долгосрочные контракты о поставках в страну СПГ из США, которые бы действовали до 20 лет. Агентство отмечает, что Лондон опасается энергетического кризиса зимой. Варианты долгосрочных поставок СПГ по доступным ценам также ищет Германия.
В начале октября в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
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